«Da Casa Curreli per scoprire l’intera Marmilla» 

Con la conclusione del primo lotto di lavori da 600mila euro, Casa Curreli si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento culturale e turistico per Segariu. I lavori, iniziati a gennaio 2024 e conclusi a febbraio 2025, sono stati finanziati con fondi regionali e hanno permesso di restituire dignità a un edificio compromesso dal tempo, trasformandolo in una struttura funzionale e recuperata dal punto di vista strutturale e impiantistico. In fase di restauro, si è cercato di mantenerne quanto più possibile la fisionomia originaria, tipica dell’architettura campidanese. Casa Curreli era stata acquistata dal Comune nei primi anni Duemila, con l’intento di ospitare laboratori artistico-artigianali, spazi destinati alla creatività e alla produzione culturale locale. L’attuale amministrazione ha, invece, ridefinito il progetto, orientandolo verso la creazione di un centro culturale e ricettivo che ospiterà cinque camere da letto, una cucina, uno spazio esterno con piscina e ambienti pensati per iniziative aperte ai cittadini. La struttura sarà affidata in gestione con l’obiettivo di creare un punto di accoglienza e, al contempo, un polo culturale. Il secondo lotto, attualmente in fase di progettazione, sarà anch’esso finanziato con risorse regionali. I 200mila euro previsti saranno destinati all’acquisto e al posizionamento degli arredi, oltre alla sistemazione degli spazi esterni. In questo senso, la gara d’appalto sarà pubblicata entro la fine di agosto.

Casa Curreli rappresenta uno dei tasselli di un mosaico più ampio che l’amministrazione intende comporre per impreziosire il patrimonio immobiliare del paese, come leva per lo sviluppo economico, sociale e turistico del paese. Parte della stessa visione è Casa Diana, un altro stabile che, riferisce il sindaco Andrea Fenu, «merita di essere riconosciuto per il suo valore, motivo per cui stiamo lavorando per reperire un finanziamento adeguato. L’amministrazione – aggiunge Fenu – ha sempre creduto che i piccoli centri abbiano grandi potenzialità e su questa visione abbiamo costruito il nostro lavoro. Segariu può sicuramente proporsi come meta turistica alternativa; puntiamo a un’accoglienza capace di far conoscere il nostro paese e punto di partenza per la scoperta del territorio che ci circonda».

