Da casa campidanese a set televisivo 

Da storica dimora tradizionale a set televisivo. Non è un passaggio complicato, quando le pareti sono ancora tappezzate dagli attrezzi di lavoro della campagna, i tetti sono quelli originali e le stanze conservano l’arredamento di quando vennero costruite. Un contesto che permette a ogni visitatore di compiere un viaggio a ritroso di oltre cent’anni.

In Tv

La casa campidanese Lai-Atzeni ha infatti aperto il suo portone e il suo cortile a una troupe, che l’ha scelta come location per girare un documentario sulle tradizioni sarde. Le prime riprese si sono tenute proprio negli ultimi giorni e riprenderanno a giugno. Una serie in 24 episodi – girati interamente in sardo – dal titolo “Janas guardianas de su tempu”, prodotta dalla Nical Films nell’ambito del bando regionale “Imprentas 2025” per la valorizzazione della lingua sarda. Soggetto e attrice protagonista è Claudia Zedda, antropologa, scrittrice ed esperta dei miti dell’Isola. «Abbiamo cercato di vedere la Sardegna da un punto di vista un po’ diverso: raccontiamo una cultura che c’è ma non tutti vedono, raccontiamo perché sono nati certi miti e a cosa serve che ci siano ancora, di medicina popolare, del cibo. Il filo conduttore sono le janas», spiega. «Il sunto è ritrovare un significato nelle creature di ieri e capire perché siano ancora molto importanti oggi».

La regista

Argomenti che hanno trovato una collocazione perfetta nella casa campidanese di via Clelia. «Abbiamo scelto come set Casa Lai-Atzeni perché rispecchia esattamente l’anima del progetto», evidenzia la regista Alessandra Usai. «Parliamo di antropologia, di cultura sarda, e questo posto rappresenta la classica casa campidanese vissuta, un luogo autentico dove le tradizioni possono ritrovare vita. Trovare una location così perfetta è stata una manna dal cielo». Incastonato nel cuore del centro storico, l’edificio-museo è una vera e propria macchina del tempo che riporta al 1917, anno in cui fu costruito.

La proprietà

«Apparteneva ai miei nonni paterni, alla morte di mio nonno mio padre la riscattò con l’intento di realizzare un museo etnografico, proprio per tramandare gli usi, i costumi e le tradizioni alle nuove generazioni», racconta Paolo Lai, proprietario insieme ai genitori Ottavio e Silvana, che hanno aperto la dimora al pubblico per la prima volta nel 2017, nove anni fa. «Quando si è presentata l’opportunità di collaborare con Nical Films per la realizzazione di questo documentario non potevamo che accettare e sentirci onorati. Un modo per far conoscere anche fuori dai confini monserratini, regionali e nazionali la nostra piccola realtà di cui andiamo fieri».

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