Da casa all’ufficio, tutti in auto 

In provincia le persone che ogni giorno si spostano dalle proprie abitazioni sono 64.675: 36.642 per motivi di lavoro e 28.033 per studio.

Il dato

L’Istat nel Censimento 2022 attesta che 25.037 si muovono per lavoro all’interno del proprio comune e 11.605 per studio. Le persone che si spostano fuori dal centro di residenza sono 28.033, 20.497 per motivi di lavoro e 7.536 per studio. Si spostano con quali mezzo? Il 90% dei lavoratori in auto, la stessa percentuale degli studenti utilizzano i mezzi dell’Arst per frequentare gli istituti superiori, il 10 con le vetture dei genitori che lavorano nel capoluogo. Se si considera che la provincia nel 2023 era scesa poco sotto i 150mila residenti significa che per lavoro 4 oristanesi su 10 ogni giorno accendono i motori delle proprie auto.

Il commento

«Questo significa che i collegamenti in quasi tutti i paesi all’interno della provincia sono carenti tanto da costringere i residenti a usare le proprie auto non per il piacere di spendere soldi per il carburante ma perché diversamente sarebbe impossibile», sottolinea il sindaco di Busachi, Gianni Orrù.

Oristano

L’Istat prende in rassegna anche gli 83 paesi della provincia, in testa Oristano che registra un movimento di 11.517 persone di cui 7.930 per lavoro e 3.587 per studio all’interno della città; 2.487 fuori (2.262 per lavoro e 225 per studio).

«A questi si aggiungono i tanti che si muovono per altri motivi che, stando a dati non recentissimi ma comunque vicini alla realtà, giornalmente significa un traffico di oltre 24 mila auto. Con l’entrata a regime del Centro intermodale, l’approvazione del Piano urbano di mobilità e la Ztl il traffico sarà necessariamente rivisto. L’obiettivo è di potenziare l’utilizzo dei mezzi pubblici», precisa l’assessore alla Mobilità Ivano Cuccu.

Gli ultimi dati dicono che ogni oristanese in un anno stacca cinque biglietti. «Pochi», riconosce l’ingegnere Carlo Poledrini, direttore dell’Arst.

In provincia

Terralba 4.211 cittadini in movimento (2892 per lavoro, 1319 per studio); Cabras 4.018 (2872 lavoro, 1146 studio); Bosa 3.235 (2168 lavoro, 1146 studio); Santa Giusta 2210 (1564 lavoro, 646 studio).

In coda i paesi più piccoli e tra tutti il più piccolo della Sardegna, Baradili . Venti si spostano all’interno dello stesso comune di dimora abituale e fuori per lavoro e 10 per studio. Soddì 30 (23 per lavoro, 7 per studio); Bidonì 48 (36 lavoro, 12 studio); Tadasuni 41 (31 lavoro, 10 studio); Bidonì 48 (36 lavoro, 12 studio).

In tutti i paesi della provincia prevale nettamente il movimento per lavoro, l’unico paese a fare eccezione e che conferma il dato spaventoso dell’invecchiamento è Sagama . Nel piccolo paese della Planargia 33 abitanti si muovono per lavoro e 34 per studio.

RIPRODUZIONE RISERVATA