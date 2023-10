Da Carbonia a Londra tra i biscotti al burro  e le ricette della nonna 

Che cosa hanno in comune le antiche ricette sarde di una nonna di Carbonia, una serie tv americana e una scatola rosa di biscotti al burro? Per avere una risposta bisogna fare tappa a Richmond, suggestivo quartiere di Londra, dove un trentasettenne di Carbonia, Manolo Piras, ha provato a tutti che, unendo la passione, il sacrificio e tanto, tanto lavoro, si possono ottenere risultati straordinari anche quando si parte da una delle Province più povere d’Italia.

Il percorso

Manolo è arrivato a Londra dieci anni fa: «Sia chiaro, non è stata una fuga disperata dalla Sardegna – tiene a precisare - avevo già un lavoro a tempo indeterminato nel campo del marketing e mi sono licenziato perché avevo deciso di fare un’esperienza all’estero». Aveva salutato i genitori Antonello Piras e Gabriella Marongiu, «che mi hanno insegnato i valori che guidano ogni mia mossa», per andare in Irlanda, a Dublino. «Lavoravo per Google, ma non ero del tutto soddisfatto per via del mio inglese scarso, così sono passato al settore della ristorazione. Devo tanto al mio amico di Carbonia Marco Puliga che, un anno dopo, quando ero dovuto tornare in Sardegna per motivi personali, mi ha chiamato in un ristorante a Londra». Ma l’inglese di Manolo non era ancora fluente «e poiché la comunicazione è fondamentale per raggiungere qualsiasi risultato, – spiega – per migliorarlo ho deciso di trasferirmi in un villaggio, a Newbury, al centro dell’Inghilterra dove non c’era nemmeno un italiano a distrarre il mio apprendimento». Un anno dopo, il rientro a Londra: «Ho iniziato a lavorare in ristoranti importanti, fino a quando, sei anni fa, mi sono sentito pronto ad aprire il mio locale, “L’Assaggino”, insieme alla mia socia e preziosa amica America Tomlinson». L'alleato, all’inizio di questa nuova avventura, è stato il ricettario della nonna materna di Manolo, Paola Matiello: «Sono cresciuto tra i profumi dei piatti che ci preparava, – racconta - iniziava a cucinare alle 5 del mattino. Il suo ricettario era un piccolo scrigno, un tesoro che ha fatto sì che il mio ristorante, dove la qualità è data dalla materia prima che importo dalla mia terra, conquistasse il palato di tanti londinesi, russi, asiatici e di moltissimi turisti. L’alleanza con lo chef Francesco Zedda, mio carissimo amico anche lui di Carbonia, che lavora con me, ha favorito questo successo».

La serie tv

Gli affari andavano a gonfie vele al punto che Manolo lavorava già all’apertura di un secondo ristorante e di un “delicatessen” ovvero una terza attività in cui vendere i prodotti tipici che rendono unico il suo menu, quando è arrivata una incredibile novità che ha permesso vedere la luce dopo la Brexit e l’incubo Covid: «Nella strada in cui si trova il mio ristorante, che si chiama Paved Court ed è davvero molto suggestiva, è arrivata la Warner Bros per girare la serie tv americana “Ted Lasso”». ll caso e un pizzico di fortuna hanno voluto che la porta di casa del protagonista Ted, al civico 11, fosse proprio accanto al ristorante che quindi è stato catapultato in uno show con milioni di telespettatori: «Oltre ad aver fatto da base al cast e fornito il catering, siamo finiti dentro la serie in mille riprese. Una pubblicità enorme. Addirittura quando hanno vinto l’Emmy Awards, un attore ci ha ringraziato pubblicamente. Da lì il boom di followers da mezzo mondo, soprattutto dall’America». Ma non era finita: «Quando un cliente, quattro mesi fa, ci ha chiesto se potessimo vendergli gli stessi biscotti al burro che Ted Lasso consuma nella serie, con la mia compagna Stefania Sanna (di Cortoghiana) abbiamo provato a metterli in vendita. Le prime venti scatole le ho vendute in venti minuti, le succesive duecento in un’ora. A quel punto ho registrato il marchio “Eat like Ted” e ora li vendiamo anche agli americani con l’e-commerce. Un gadget rosa che tutti vogliono: quando due influencer qui molto noti li hanno pubblicizzati, il giorno dopo avevo la fila fuori dal locale e da allora è ogni giorno così». Un business che andrà di pari passo con la ristorazione: «Questo è poco ma sicuro. La cucina resta il mio faro principale – conclude – Ho già 15 dipendenti, molti arrivano dalla mia terra a cui resto profondamente legato, e voglio crescere ancora».

RIPRODUZIONE RISERVATA