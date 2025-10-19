Da Capo Caccia a Castello i set del colossal di Sky “The Iris affair” 

Una misteriosa tecnologia che potrebbe distruggere il mondo, una donna geniale in grado di risolvere l'enigma e una cospirazione internazionale che le dà la caccia in giro per l’Italia ma soprattutto per la Sardegna: da Alghero a Cagliari tra quelle località mozzafiato che ormai la nostra Isola sta mettendo a disposizione anche delle grandi produzioni televisive o cinematografiche internazionali. In questo caso stiamo parlando della serie Sky Original in onda da venerdì scorso “The Iris affair”. Una fiction creata e diretta da Neil Cross, la mente dietro il successo dell’acclamata “Luther”, vincitrice del Golden Globe.

Attori sardi

Il cast è principalmente britannico. La serie vede protagonisti Niamh Algar (“Mary & George”, “The Virtues”) nel ruolo di Iris Nixon e il candidato all'Emmy Tom Hollander (“The White Lotus”, “Feud: Capote vs. The Swans”) in quello di Cameron Beck, Ma visto le ambientazioni isolane diversi ruoli minori sono stati affidati a Giuseppe Boy, Luca Mameli, Alessandro Cucca e Luca Lobina.

I luoghi isolani

Ma quali esattamente i luoghi scelti durante le riprese che si sono svolte nell’estate 2024? Li rivela la rivista di culto inglese Time Out che scrive: «Gli spettacolari paesaggi marini di Capo Caccia, nella Sardegna occidentale, fanno da sfondo drammatico ai primi episodi, mentre Iris lotta per mantenere segreta la sua posizione e un gruppo di poliziotti corrotti arriva per darle la caccia». Ma non solo: «Ovviamente, Iris non sarebbe una fuggitiva di livello geniale se avesse un solo rifugio. L’appartamento di via Canelles a Cagliari le offre la sua seconda casa quando la situazione si fa critica».

Otto puntate

In otto episodi diretti da Terry McDonough (“Breaking Bad”, “Better Call Saul”) e Sarah O’Gorman (“Un gentiluomo a Mosca”, “The Witcher”), “The Iris affair” è scritto da Susan E. Connolly e Ian Scott McCullough ed è un tesissimo tech thriller dal production value assolutamente cinematografico, che vede due brillanti menti l’una contro l’altra, mentre si inseguono in un gioco mortale attraverso l'Italia e i suoi soleggiati paesaggi mozzafiato.

La trama

Quando l'enigmatica e geniale Iris Nixon (Algar) risolve una serie di complessi enigmi online, viene condotta in una piazza di Firenze dove incontra il carismatico imprenditore Cameron Beck (Hollander), che la invita a lavorare per lui per sbloccare una potentissima tecnologia top-secret. Incuriosita, la ragazza accetta. Ma quando Iris scopre il suo pericoloso potenziale, ruba il diario contenente la sequenza di attivazione del dispositivo e scompare. Quello che segue è un inseguimento senza sosta da Alghero a Cagliari fino alle affollate strade di Roma, mentre Cameron corre alla ricerca di Iris in un gioco ad alta posta in cui fidarsi è pericoloso, e fallire potrebbe portare a conseguenze catastrofiche. Per concludere va detto che “The Iris affair” è una coproduzione Sky Studios e Fremantle. (red. spet.)

