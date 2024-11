Da Cagliari al Ghana:  una grande scuola  intitolata a Ferraguti 

«Avrebbe dovuto vederlo, ne sarebbe stato fiero». Martino Ferraguti, 21 anni, ricorda teneramente il nonno, imprenditore modenese di nascita, ma cagliaritano di adozione, scomparso 8 anni fa, da cui prende il nome. Tra balli e cori tipici africani, è stata inaugurata mercoledì 30 ottobre una nuova scuola nella città di Saltpond, nella regione centrale del Ghana, ed è stata intitolata proprio a Martino Ferraguti, fondatore del gruppo industriale Nivea Lavanderia. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Gianni Cruciani, presidente della Onlus italiana Ghana Fort Amsterdam, e il gruppo della famiglia Ferraguti.

Quattro edifici

Il complesso di 4 edifici contiene 11 classi, dall’asilo alla junior high school, che corrisponde alle nostre scuole medie. Ospita 395 alunni dai 4 ai 15 anni. Durante la prima visita fatta alla fine del 2023, la scuola versava in condizioni pessime, «non aveva tetti né finestre, non c’erano i banchi ed era allagata, noi nemmeno le potremmo immaginare certe condizioni, siamo fortunati», spiega Maurizio Ferraguti, presidente del gruppo omonimo. «Era stata distrutta da una tempesta, restavano solo le macerie», ricorda il figlio, «mentre giocavo a nascondino con una bambina mi sono ferito sbattendo la testa contro un pilastro, le condizioni erano catastrofiche».

All’inaugurazione erano presenti Daniela D’Orlandi, ambasciatrice italiana in Ghana e le autorità locali. «è stata una grande festa, gli studenti hanno ballato e cantato, si percepiva l’importanza dell’evento» afferma il presidente della lavanderia industriale. «Gianni ha voluto farmi il regalo di intitolarla a mio padre, un uomo sempre pronto a dare una mano» ringrazia Maurizio.

La storia

Era il lontano 1967, Cagliari stava cercando di superare le ferite della guerra e proiettarsi verso la modernità, sospesa tra tradizioni millenarie e una crescente urbanizzazione. Un giovane imprenditore modenese si innamora della città e decide di fondare in via Pergolesi, la sua prima lavanderia. Oggi il gruppo industriale, leader in Sardegna e tra i principali gruppi italiani nel settore delle lavanderie industriali al servizio dei settori turistico, industriale e sanitario, è portato avanti dai suoi figli. «Vedere la scuola rifatta è stata un’emozione fortissima», racconta Martino, «i bambini provavano le loro coreografie, mentre delle ragazze recitavano delle poesie. Avrei voluto che ci fosse anche mio nonno, lui si nutriva di queste cose».

RIPRODUZIONE RISERVATA