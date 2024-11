Da Cagliari a Verona per operare i sardi È primario al Businco ma senza reparto 

Più del 40 per cento dei malati sardi di tumore maligno del pancreas va a fare l’intervento chirurgico fuori dall’Isola, la maggior parte al Policlinico universitario Borgo Roma di Verona, dove c’è il più importante centro italiano multidisciplinare dedicato a questa malattia. Qui ha lavorato a lungo il chirurgo Massimiliano Tuveri – un luminare del settore con esperienza internazionale – che quattro mesi fa è diventato primario di Chirurgia generale oncologica del Businco, ma qui non ha operato mai neppure un paziente. Non ha un reparto, non ha personale, non lo hanno messo nelle condizioni di portare avanti la sua attività e di guardare avanti, dando lustro alla sua struttura complessa e al presidio.

Lo hanno sistemato dietro una scrivania e “abbandonato”, e lui – nonostante sia sempre dipendente dell’Arnas Brotzu, e prenda lo stipendio da questa Azienda – per non stare fermo è tornato a Verona, all’ospedale Negrar di Valpolicella, presidio d’eccellenza convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dove opera (anche) i sardi di tumore al pancreas. Interventi che lì la Regione paga il doppio di quanto costerebbero qua.

La vicenda

Questa è una storia grottesca e quasi incredibile. Massimiliano Tuveri, 58 anni, è nato a Guspini, è cresciuto a Lanusei, si è laureato a Cagliari e poi ha girato il mondo, costruendosi un curriculum tra l’Italia e il Texas. Nelle scorse settimane è stato pure nominato membro dell’American College dei chirurghi statunitensi.

A febbraio scorso vince il concorso per un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di Chirurgia generale a indirizzo oncologico dell’ospedale Businco e il 1° giugno prende servizio.

Quando arriva, non solo non gli viene fatta “l’accoglienza”, cosa che sarebbe stata normale, ma non trova nulla, insomma, non viene messo nelle condizioni di fare il lavoro per cui è stato assunto. Giusto un ufficio con una scrivania, dove lui ha fatto qualche visita, per il resto, niente.

Raccontano i colleghi: «È una cosa inspiegabile, ma il dottor Tuveri è come se non esistesse. Non figura neppure nei piani prossimi futuri: con il caos dovuto ai lavori delle sale operatorie, tutti i reparti di chirurgia vengono in qualche modo “riorganizzati” per i prossimi due anni, ebbene, nel piano dell’Azienda non c’è traccia della “Chirurgia generale a indirizzo oncologico”».

Massimiliano Tuveri è rimasto una paio di mesi fermo, ha provato e riprovato a sbloccare questa assurda situazione, poi ha messo in mora l’Azienda e ha chiesto di operare i pazienti fuori, in Veneto, dove fa tutta la chirurgia oncologica addominale. Insomma, prende lo stipendio dal Brotzu, gli pagano le spese per viaggiare e stare lì, e i suoi interventi ai sardi – sono tanti (oltre a quelli dei pazienti del resto del Paese) – pesano sul bilancio regionale della sanità per oltre 1 milione di euro all’anno secondo l’Agenas. Senza considerare il dramma e il sacrificio di tanta gente con una patologia gravissima che deve affrontare la trasferta.

Le lettere

Sono molte di queste persone e dei loro familiari ad aver sollevato il caso. Tante lettere disperate sono arrivate al nostro giornale e all’assessore Bartolazzi, al quale si chiede di risolvere con urgenza la questione.

Una, ad esempio, è della figlia di una donna «affetta da recidiva al fegato di tumore pancreatico. Era stata operata a Verona con asportazione di parte del pancreas, e rioperatata per due volte dal dottor Tuveri, che le ha salvato la vita. Siamo stati quasi tre mesi a Verona (anche in una struttura ricettiva dove ho condiviso l’appartamento con altre tre famiglie sarde) abbiamo speso 2400 euro, che nessuno ci ha mai rimborsato. Quando abbiamo saputo che dottor Tuveri è rientrato in Sardegna abbiamo gioito, e ci siamo subito rivolti a lui perché potesse seguire nostra madre anche in questa fase della malattia. Lui l’ha visitata due volte, ma poi non ha potuto fare nulla perché è senza reparto. È assurdo – prosegue – che un sardo per tentare di salvarsi la vita debba andare fuori dalla propria terra. Purtroppo tanti devono affrontare questo destino, e non è per niente semplice sia a livello economico che emotivo trascorrere tanto tempo fuori casa. Preghiamo fortemente che il dottor Tuveri possa al più presto iniziare ad esercitare qui, perché c’è bisogno di lui». (cr. co.)

