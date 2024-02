Da Cagliari a Sassari in autobus senza fermate 

Via alla linea bus non stop Sassari-Cagliari. Il primo collegamento, operato dall’azienda Logudoro Tours srl, è stato avviato ieri alle 6 dalla fermata di via De Nicola a Sassari ed arrivato alle 9 a Cagliari alla stazione marittima.

Tutti i collegamenti con partenza e destinazione Sassari, interessano anche l’aeroporto di Alghero (partenza 5.30 e 14.30, arrivo 9.30 e 18.30). Le coppie di corse sono due e al medesimo orario: Sassari-Cagliari, partenza alle 6 e alle 15 e Cagliari-Sassari, partenza alle 6 e alle 15. Il costo del biglietto è di 14 euro per ciascuna corsa e sarà possibile acquistare il titolo di viaggio a bordo con l’aggiunta di un euro (sono accettati anche i pagamenti elettronici). Sono state autorizzate dall’assessorato dei Trasporti anche tutte le altre linee ricomprese nel piano dei collegamenti diretti tra le città capoluogo.

Una nuova rete resa necessaria dall’interruzione – per lavori – della linea ferroviaria tra Macomer e Chilivani. I viaggi sui bus sostituivi programmati da Trenitalia hanno tempi di percorrenza poco competitivi: per andare da Cagliari a Olbia si possono impiegare quasi 6 ore.

Entro la prossima settimana saranno attivate la Sassari-Nuoro e la Sassari-Oristano, operate dall’Arst, e completate le procedure amministrative e il resto di quelle autorizzative, partirà anche il collegamento diretto Olbia-Cagliari, operato dalla società Turmo Travel. All’Arst è anche affidata la linea diretta di nuova istituzione che collegherà il porto e l’aeroporto di Olbia con la città di Sassari, con due corse giornaliere.

RIPRODUZIONE RISERVATA