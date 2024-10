Da Cagliari a San Francisco un viaggio che butta giù i muri

Ci sono viaggi che implicano più di uno spostamento in auto, in treno o in aereo, ma che diventano simbolo di caparbietà, voglia di reagire, e forse cambiare in meglio la condizione in cui ci si trova. Il viaggio di Marco Altea, raccontato in “Run Trip Life”, è uno di questi. Perché l’ultimo film del regista cagliaritano Karim Galici, 44 anni, è il racconto di una traversata di 10 mila chilometri, da Cagliari fino a San Francisco, il cui protagonista è affetto da sclerosi multipla, e si muove in sedia a rotelle. Un girato che racconta con grande sensibilità il complesso mondo della disabilità, e lo fa da un punto di vista interno, perché è il regista stesso ad accompagnare il protagonista oltreoceano. E sono i dialoghi tra i due, amici da decenni, che mettono in luce le difficoltà della malattia, ma anche le speranze e il coraggio di chi non si arrende. Tanto che Galici lo definisce «un documentario che a tratti commuove e a tratti diverte».

«Domande e necessità»

“Run Trip Life” e il tema della disabilità si inseriscono all’interno di un quadro più ampio di cinema sociale che il regista ha portato avanti nei suoi ultimi quattro film. «Amo lavorare quando è necessario, l’arte che cerco di portare avanti nel teatro e nel cinema nasce sempre da domande e necessità, in questo caso l’assist mi è stato fornito da Marco». Il viaggio compiuto dai due protagonisti, infatti, non è di piacere. I due si sono trovati a dover volare a San Francisco per ritirare un premio per la migliore idea imprenditoriale, vinto con il progetto Whable. «È un’app fatta dai disabili per i disabili: quando una persona con disabilità va in un locale lo può recensire, fare foto e video, per valutare il grado di accessibilità. L’obiettivo è mappare le città e permettere loro di uscire con più tranquillità e sicurezza», continua il regista. «L’idea è di aiutare le persone a uscire di casa, viaggiare, vivere la vita al massimo delle possibilità». Per questo l’idea è anche quella di coinvolgere teatri, cinema e altri luoghi. «Solo mostrando la propria esistenza si spingono le istituzioni ad agire».

«Le soluzioni esistono»

Tra le mille difficoltà del viaggio, ciò che alla fine emerge è che il focus del protagonista Marco «non è sui problemi ma sulle soluzioni, non sulle diagnosi mediche ma sulle opportunità», spiega Galici. E i primi piani del regista sulla ruota della carrozzina, che gira e continua ad andare avanti sembrano voler simboleggiare proprio questo. Ma a questi si contrappongono anche le inquadrature delle scalinate, tantissime a Cagliari, che per un disabile diventano ostacoli insormontabili senza un aiuto esterno. «Siamo ancora lontani da un mondo completamente accessibile, ma potremmo esserlo molto meno con un forte impegno delle istituzioni», racconta Galici.

«A San Francisco abbiamo constatato che un altro mondo è possibile: tutti i marciapiedi sono in linea con le strade, separati da paletti, non da barriere e gradoni. Se tutto il mondo prendesse esempio un domani molto vicino avremmo un mondo davvero accessibile».

