Da Cagliari a piedi per festeggiare 85 anni 

Lo zaino sulle spalle è una costante, non dà alcun fastidio a chi è abituato a solcare l’Isola a piedi, da una vita. Anche stavolta Francesco Calledda, per tutti Zigheddu, ha voluto stupire. Ha festeggiato l’85esimo compleanno a suo modo: è partito lunedì da Cagliari, dove risiede, e ieri alle 15 ha raggiunto Aritzo, in perfetto orario. «Sono felice perché per la 26esima volta sono riuscito a festeggiare il mio compleanno in questo modo, oltretutto scortato dagli amici di sempre - spiega - ogni anno sono loro che mi regalano il “pettorale” e mi spingono a fare questa camminata. Sono contento di una cosa: nessuno batterà questo record».

La fatica non si avverte, quando la fede è incrollabile e c’è una terra magica da attraversare e da ammirare. L’ennesimo pellegrinaggio ha avuto inizio lunedì scorso, ma è tra martedì e mercoledì che Zigheddu e i suoi amici camminatori hanno compiuto l’impresa. Francesco Calledda pure stavolta non si è risparmiato, si è messo in marcia con quel carico di fede e altruismo che sono peculiarità della sua vita. Un cammino intriso di serenità, impossibile da scordare. «Ieri siamo partiti da Isili intorno alle 6, siamo arrivati ad Aritzo alle 15 – precisa il camminatore -. È stata una bella camminata. Andrò avanti così, fino a quando regge la “carrozzeria”». Intanto Zigheddu pensa già ai prossimi appuntamenti: «Domenica mi farò vivo, di nuovo: partirò da Cagliari e arriverò a Is Molas, Pula, perché ricorre l’anniversario della morte di Fra Nazareno».