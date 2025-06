Da Cagliari a Palermo con la “Samurai Jack” lungo la rotta della legalità 

Oggi alle 9,30, al Molo Pennello della Marina di Bonaria, si terrà la cerimonia di presentazione e inaugurazione della prima edizione del progetto “La Rotta mediterranea della legalità”, un progetto esperienziale itinerante di sensibilizzazione ai valori della legalità e dell’antimafia sociale che unisce simbolicamente e idealmente Sestu – città natale di Emanuela Loi – e Palermo, in particolare via D’Amelio, luogo della memoria e del ricordo del giudice Paolo Borsellino e dei suoi agenti di scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Un viaggio simbolico e reale nel cuore del Mediterraneo tracciato per onorare la memoria dei martiri della legalità e trasmettere il valore del loro sacrificio alle nuove generazioni.

Il progetto è promosso dall’associazione culturale “Sicurezza partecipata e sviluppo”, in collaborazione con l’associazione New Sardinia Sail di Cagliari e il Centro studi Paolo e Rita Borsellino di Palermo.

Obiettivi principali del progetto: navigare per ricordare, navigare per educare.Alle 11 l’equipaggio salperà a bordo della Samurai Jack, una barca a vela un tempo utilizzata per il traffico di droga e oggi trasformata in strumento di riscatto e legalità grazie a un progetto di recupero promosso dalla Guardia di Finanza e portato avanti dall’associazione New Sardinia Sail, con il suo presidente, Simone Camba, poliziotto ed esperto velista, da tempo impegnato in progetti di inclusione e recupero educativo dei minori con problematiche giudiziarie attraverso l’attività della vela. A bordo, un equipaggio speciale: educatori, medici, professionisti, artisti, rappresentanti delle forze dell’ordine e due giovani del Centro di giustizia minorile di Cagliari, protagonisti di un percorso di rinascita e riscatto sociale.

Durante le circa 30 ore di navigazione, verrà realizzato un laboratorio di lettura, comunicazione, diffusione e divulgazione digitale ispirato al libro “Cinque vite” della scrittrice Mari Albanese, presidente della commissione cultura dell’ottava circoscrizione della Città di Palermo.

Il percorso culminerà con una cerimonia il 26 giugno, alle 10 in via D’Amelio, in occasione della Giornata Internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, dove l’equipaggio arrivato da Cagliari, alla presenza del presidente della Commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici e di tanti altri rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini, deporrà una composizione floreale ai piedi dell’Albero della Pace, simbolo di memoria, giustizia e impegno civile.

