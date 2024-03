Da Cagliari a Mosca: «Qui per seguire un voto importante» 

«Mi interessava essere qui in questo momento storico importantissimo per vedere con i miei occhi la situazione. Seguirò le elezioni presidenziali a Mosca, che rappresenta solo una parte società russa». Matteo Meloni, cagliaritano, 38 anni da compiere ad aprile, è un giornalista «che si occupa di geopolitica di Medio Oriente e Nord Africa, Stati Uniti, rapporti tra Paesi Nato, di organizzazioni internazionali», con un passato da addetto stampa al ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ex responsabile della rubrica “Notizia del giorno” per la rivista di geopolitica Eastwest: «Il mio compito è raccontare i fatti da un punto di vista geopolitico».

Preoccupato per la sicurezza?

«Sarebbe davvero molto complicato per il governo russo mettere i bastoni tra le ruote a centinaia di giornalisti come me arrivati da tutto il mondo».

Putin ha colpito i cronisti un’infinità di volte.

«Chiaramente sarebbe un fatto molto negativo per il governo, farebbe molta “caciara”».

L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa giudica “illegittimo il voto nei territori ucraini occupati”.

«L’Osce ha ragione sul piano del diritto, ma su quello politico la situazione è un tantino diversa perché una parte degli abitanti di quelle zone si può sentire rappresentata più dalla Russia che dall’Ucraina».

Se passasse questo principio sarebbe la fine della pace. Gli austriaci, per dirne una, potrebbero invadere il Trentino.

«Purtroppo è quello che sta succedendo in molte parti del mondo».

Dove seguirà le elezioni?

«Sto ancora cercando di capirlo».

