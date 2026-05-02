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Vigili del fuoco
03 maggio 2026 alle 00:05

Da Cabras a Terralba, primi roghi in provincia 

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Tanti gli interventi svolti dai vigili del fuoco, soprattutto due giorni fa, per lo spegnimento di diversi incendi, che hanno interessato sterpaglie, canneti e alberi. Tra i tanti gli uomini del comando provinciale di Oristano sono intervenuti a Palmas Arborea e nella frazione di Donigala Fenughedu. Ma anche a Terralba in prossimità della strada Statale 131, poi nelle campagne di San Vero Milis e Cabras. Ma sicuramente quello più impegnativo è stato il rogo a Paulilatino, dove le fiamme erano alimentate in parte anche dal vento.

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