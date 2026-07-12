Da Cabiddu a Fois, cinema d’autore sul mare di Tavolara 

Irene Maiorino, Gianfranco Cabiddu, Alberto Palmiero, Vincenzo Alfieri ed Enrico Borello, ma anche Roberta Caronia e gli scrittori Marcello Fois, Orso Tosco e Christian Raimo: questi gli ospiti confermati della 36ª edizione del Festival del Cinema di Tavolara, al via domani e in programma fino a domenica in Gallura.

Maestri di cerimonia

Un’edizione davvero speciale quella di quest’anno, che sarà condotta, a seconda dei momenti, da Neri Marcorè, dall’attrice Ludovica Nasti e dalla giornalista Alessandra Magliaro, e che presenta la novità assoluta della sezione dedicata alla letteratura, a cura di Severino Salvemini. Il festival organizzato dall’Associazione Argonauti di Marco Navone prenderà infatti il via domani a La Peschiera di San Teodoro con Marcello Fois, che alle 20 presenterà il libro “L’immensa distrazione” (editore Einaudi); a seguire (21.30) la proiezione di “Quasi Grazia” di Peter Marcias, tratto dall’omonimo testo di Fois sulla scrittrice sarda Grazia Deledda e accompagnato da Irene Maiorino, che nel film interpreta la premio Nobel da giovane.

Su Maistu

Mercoledì sarà la volta di “Su Maistu”, la pellicola con cui Gianfranco Cabiddu rende omaggio a Luigi Lai, virtuoso delle launeddas. Giovedì il festival si trasferirà a Porto San Paolo, dove, in piazza Gramsci, sarà presentato “Tienimi presente”, il film diretto e interpretato da Alberto Palmiero. Lo sbarco sull’isola di Tavolara, dove andranno in scena le ultime tre serate, avverrà venerdì: nell’occasione sarà proiettato “40 secondi”, il film ispirato alla vicenda di Willy Monteiro Duarte, alla presenza del regista Vincenzo Alfieri e dell’attore Enrico Borello.

Le proiezioni di sabato

Sabato alle 20 Orso Tosco, tra gli autori più interessanti del noir italiano contemporaneo, presenterà il romanzo “La malinconia del tartufo” (Rizzoli), mentre alle 21.30 verrà proiettato il cortometraggio “Il viaggio di Matteo” di Laura Moretto; seguirà la proiezione del film “La salita”, esordio alla regia di Massimiliano Gallo, che sarà accompagnato dall’attrice Roberta Caronia. Il sipario a Tavolara calerà domenica col terzo incontro dedicato alla letteratura, protagonista Christian Raimo e il suo romanzo “L’invenzione del colore” (La nave di Teseo), e con le proiezioni del cortometraggio “Absolutio” di Mirko Decandia e del film “Gioia mia”, opera prima da regista di Margherita Spampinato.Completano il programma le mostre “CliCiak 2026” a Porto San Paolo, in piazza Gramsci, e “La terrazza”, allestita nell’ufficio turistico di San Teodoro e dedicata alle immagini del fotografo Paul Ronald.

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