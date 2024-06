Da Brozovic e Milinkovic-Savic: gli euro-flop 

Erano tante le aspettative per i protagonisti più acclamati, molte sono state disattese. Ci sono i bocciati, già eliminati, e i rimandati, che potranno riscattarsi dagli ottavi. Tra i flop definitivi spiccano Brozovic e Milinkovic-Savic.

L'ex interista è apparso più lento del solito e meno ispirato, l'ex laziale l'ombra dello splendido tuttocampista ammirato per tanti anni in Italia. Nella Serbia Vlahovic, apatico, ha fatto riaffiorare dubbi tra i tifosi juventini. Più sfortunato (per l'infortunio) che insufficiente nella Polonia Lewandowski. Inferiori alle attese anche Asllani con l'Albania e McTominay con la Scozia. Il portiere ucraino del Real Lunin ha perso il posto dopo. Un doppio giallo del viola Barak ha contribuito all'eliminazione della Repubblica Ceca.

Proveranno a risalire la china molti rimandati della prima fase. Nel Belgio Lukaku si è visto annullare dal Var tre gol, ma molti ne ha sbagliati. Nell'Olanda Van Dijk è apparso in gravi difficoltà, nella Danimarca finora modesto l'apporto di Hojlund. Il Portogallo fila spedito anche se Leao continua a inanellare prestazioni senza nerbo. Nella contestata Inghilterra male Alexander-Arnold mentre Bellingham ha esordito col botto per poi offrire due prestazioni scialbe. La Francia avanza al rallentatore anche per le prove alterne di due pilastri come Rabiot e Griezmann.

