Da Biscollai a Prato Sardo, notte senz’acqua per lavori 

Nell’ambito dei lavori sulla distrettualizzazione della rete idrica di Nuoro, per oggi i tecnici di Abbanoa hanno in programma il completamento degli interventi nel serbatoio di Biscollai, iniziati lo scorso mercoledì. Per poter procedere sarà necessario effettuare una chiusura notturna dell’erogazione, dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani mattina che è la fascia oraria in cui i consumi sono minori. Sono interessati i quartieri di Biscollai, Città Giardino, Su Pinu, Funtana Buddia, Città Nuova, Ugolio e la zona industriale Prato Sardo. L’erogazione verrà garantita per le strutture ospedaliere. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

