Da Bezos ai ricchi sauditi, i mega yacht attraccano nei porti della Sardegna 

Nelle coste italiane, con l’inizio dell’estate, sono arrivati i super yacht. Secondo il censimento di Bloomberg i mega panfili sono in aumento in tutti i Paesi del Mediterraneo e si sa che il maggior numero transita tra la Sardegna e la Corsica. In questo momento in banchina a Porto Cervo è ormeggiato il Limitless, 96 metri di lunghezza, di proprietà dell’americano Les Wexner che con L. Brands corporation è titolare del marchio Victoria’s Secret. Il Limitless è giunto in Sardegna da Palma di Maiorca.

Gli altri “colossi”

Al campo boe del Pevero e a Portisco sono arrivati altri due mega yacht che superano gli ottanta metri: il primo è il Sunrays del miliardario indiano Ravi Ruia che, insieme al fratello Shashi, è proprietario dell’Essar Group, una multinazionale del settore energetico, della logistica e dalle comunicazioni; un’impresa la cui fortuna è stimata in sette miliardi e mezzo di dollari. L’imbarcazione è giunta in Sardegna dopo aver fatto tappa a Siracusa. Si trova, invece, a Portisco Man of steel, la barca comprata due anni fa dal miliardario canadese Barry Zekelma; è un’imbarcazione dal valore di 150 milioni di dollari, che può ospitare dodici persone in sei suite più l’equipaggio.

I numeri nazionali

Secondo i dati di Bloomberg sono stati 259 gli yacht che la settimana scorsa hanno fatto rotta verso le coste italiane, più del doppio di quelli contati tre mesi fa. Nell’aprile scorso molte di queste imbarcazioni avevano completato lo spostamento annuale dall’Atlantico degli Stati Uniti e dai Caraibi per iniziare la stagione nautica nel Mediterraneo, attratti da due grandi eventi: il Gran premio di Formula 1 a Monaco e il festival del Cinema di Cannes. Lo yacht più grande che ha attraversato il Mediterraneo, diretto in Francia, è il Golden Odyssey di Lurssen, lungo 123 metri, che apparteneva al principe saudita Khaled bin Sultan al Saud e che l’anno scorso è stato venduto all’asta a una società canadese.

In realtà, il primato tra le imbarcazioni ormeggiate in Italia spetterebbe al Sailing Yacht A, 144 metri, che si trova nel golfo di Trieste; appartiene all’oligarca russo Andrey Melnichenko ed è pertanto sotto sequestro per le sanzioni alla Russia. Tra le personalità avvistate in questi giorni di inizio estate sulle coste italiane, c’è il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, con il suo yacht Koru (che in questi giorni è in Sardegna) e l’attore Leonardo Di Caprio approdato lungo la costiera amalfitana. È solo un anticipo dell’estate, in Sardegna il picco si toccherà come tutti gli anni tra luglio e agosto.

