Da Berlinguer un’idea per la pace 

Il punto non è dare o meno armi all’Ucraina, ma immaginare un nuovo ordine mondiale che dia garanzie ai contendenti e consenta di intavolare un dialogo di pace, un ragionamento che non si militi a un cessate il fuoco per congelare le posizioni sul terreno più favorevoli all’uno o all’altro contendente.

L’ultimo segretario del Pci Achille Occhetto ieri ha letto l’invasione russa dell’Ucraina e la lunga e sanguinosa guerra che ne è seguita alla luce del pensiero e degli scritti di un suo illustre predecessore, Enrico Berlinguer. Proprio la fondazione intitolata al leader sassarese ha invitato Occhietto, il dirigente che volle e attuò la svolta “socialdemocratica” del Pci con l’approdo al Pds, al dibattito “La pace al primo posto” che si è tenuto ieri a Cagliari nell’aula magna della facoltà di Studi umanistici. Con Occhetto al tavolo dei relatori il cardinale Arrigo Miglio e l’ex rettrice dell’ateneo cagliaritano Maria Del Zompo.

