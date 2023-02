Da Bariano e Bari l’Imu per errore pagato a Bari Sardo 

Il 17 gennaio 2022 l’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino ha versato 342 euro di Imu 2017 al Comune di Bari Sardo. Li avrebbe dovuti accreditare al Comune di Barberino Val d’Elsa.

Stesso scenario in Lombardia e in Puglia, dove una sfilza di contribuenti, residenti a Bariano, Bari e Barletta, hanno versato, nell’arco di tutto l’anno, i tributi comunali all’ente amministrato da Ivan Mameli. Da nord a sud dell’Italia sono stati registrati errori in serie, con il Comune ogliastrino che ora ha dovuto avviare la procedura di riversamento dei tributi incassati per errore. Bari Sardo non condivide analogie con gli altri tre centri coinvolti, se non la similitudine del toponimo.

E pensare che nel 1862 Vittorio Emanuele II, con regio decreto numero 825, aveva affiancato il suffisso “Sardo” a “Bari” proprio per evitare confusioni col capoluogo pugliese. Niente da fare: 161 anni dopo l’assonanza trae ancora in inganno i contribuenti che pagano gli F24 online. I cervelloni elettronici in dotazione al Comune di Bari Sardo hanno accertato che le risorse introitate erano effettivamente destinate agli enti comunali di Bari, Bariano, Barletta e Barberino d’Elsa, tanto che ora le stesse verranno trasferite sul conto corrente adeguato dei quattro centri. In tutto Bari Sardo dovrà riversare nelle casse adeguate 4.800 euro di tributi indebitamente attribuiti.

Il fenomeno va avanti da anni, con continue richieste di rimborso trasmesse dai contribuenti distratti che si accorgono del refuso solo a operazione completata. «I contribuenti contribuiscano realmente alla causa venendo qui in vacanza», dice con ironia il sindaco Ivan Mameli. (ro. se.)

