Da Azzurra al record di Destriero 

L’annuncio arrivò nel 1981 e portò l’Italia dentro un’autentica pagina di storia. Karim Aga Khan, Giuseppe Kerry Mentasti, Gianni Agnelli nelle vesti armatore e una cordata di sponsor prestigiosi lanciarono la sfida a una competizione in cui dal 1851 l’America era imbattibile. Quando, l’11 agosto 1983, Azzurra scese in acqua a Newport (Rhode Island), per stupire il mondo, classificandosi per le semifinali degli sfidanti della XXV America’s Cup (la Louis Vuitton Cup), sullo scafo luccicava il guidone dello Yacht Club Costa Smeralda. Quella barca, che oggi è esposta all’ingresso del porto (Cervo, ovviamente) era stata varata un anno prima a Pesaro, aveva nel carismatico Cino Ricci lo skipper, al timone c’era l’olimpionico Mauro Pelaschier e il tattico era Tiziano Nava. Tutti uomini che gli italiani, che rimanevano svegli fino a tardissima notte per seguire in tv i match race, impareranno presto a riconoscere.

La grande avventura

Fu la prima grande sfida della Yacht Club fondato da Sua Altezza nel 1967 assieme ad amici quali lo stesso Mentasti, Andrè Ardoin e Luigi Vietti. Vincenzo “Pinti” Frigo, per vent’anni è stato addetto stampa dello Y.C. Costa Smeralda (e adesso della One Ocean Foundation creata nel 2017 per celebrare il cinquant’anni del Club). Presente sia a Newport che nella successiva, meno fortunata, campagna di Fremantle, dove l’Australia aveva difeso la Coppa strappata dopo 132 anni agli americani, ricorda: «L’Italia non aveva mai partecipato alla Coppa America, l’entusiasmo era alle stelle e a Newport non si percepiva. Improvvisamente l’Italia era tornata a navigare, si risvegliò la passione, nacquero tante bambine che furono battezzate Azzurra, fu un po’ ciò che accade con il tennis». E non finì lì: «Tre anni dopo, a Porto Cervo organizzammo il mondiale dei 12 metri e abbiamo continuato a chiamare Azzurra le barche per le competizioni, sino al progetto Young Azzurra che oggi ha tre giovani che vincono a livello mondiale».

Il lascito

Oggi lo Yacht Club è uno dei più prestigiosi del mondo: «Lo stile del principe è ciò che l’ha reso unico, la grande passione legata all’ambiente marinaresco, i rapporti internazionali. Non l’ho mai visto non sorridere, sempre affabile con tutti i suoi uomini. Si dice che non abbia mai licenziato nessuno», prosegue Frigo. «Io credo che lo Yacht Club sopravviverà, ci sono basi solidissime. Il commodoro Riccardo Bonadeo, che era capo della spedizione di Newport, è un grande velista, l’attuale Commodoro Andrea Recordati che è in carica adesso, idem. E poi c’è la principessa Zahra, presidente del consiglio direttivo, che immagino che diventerà lei la presidente».

Anima sportiva

La seconda grande sfida è legata a un’altra tradizione marinaresca, ma stavolta non a vela ma a motore. C’è ancora Gianni Agnelli di mezzo e, con Cesare Fiorio a capo delle operazioni, nasce Destriero, con l’obiettivo di conquistare quello che un tempo era il Nastro Azzurro per la più veloce traversata atlantica. Ci riesce il 9 agosto 1992, volando per 3.106 miglia nautiche da New York (faro di Ambrose Light) al faro di Bishop Rock (Isole Scilly Inghilterra) in 58.34’50”. Ma per l’Aga Khan non ci fu solo il mare: sostenne l’Arc de Triomphe (ippica), ideò con il marchese di Suni il Rally della Costa Smeralda, corsa epica che sopravvive nella versione Storica e che ha aperto la strada al Rally mondiale.

