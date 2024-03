Da Azione appello  al ministro 

Le indagini vanno avanti nel massimo riserbo per fare luce sull’attentato che l’altra notte ha devastato il Municipio di Ottana. Gli operai sono al lavoro per sistemare quanto prima l’edificio. La solidarietà al sindaco Franco Saba e all’amministrazione comunale è incessante. Il presidente dell’Asel (Associazione sarda enti locali), Rodolfo Cancedda, aprendo un seminario, ha condannato l’attentato: «Quanto accaduto colpisce tutti non solo gli amministratori ma anche i dipendenti e i cittadini specie in un momento delicato per gli enti locali». La segreteria regionale di Azione Sardegna si è riunita a Ottana per portare solidarietà al sindaco e a tutta la comunità auspicando «un immediato intervento incisivo e risolutivo del ministro dell’Interno affinché sia adottata ogni misura idonea a individuare i responsabili e per fare in modo che questi episodi non si ripetano».

