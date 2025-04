Da attaccante a mediano, sulla maglia il 5 di Falcao 

La casacca verde col cinque sulle spalle è un vero orgoglio, perché da sempre si è ispirato a chi ha portato quel numero a livelli di eccellenza: a quel Paulo Roberto Falcao stella brasiliana del centrocampo della Roma degli anni ’80 tra i più forti nel ruolo di tutti i tempi. Riccardo Farci, monserratino doc e capitano della Fly Divani Monserrato, da dieci anni difende i colori della squadra allenata da suo fratello Raffaele (che ne è anche il presidente), tra le più titolate del panorama Libertas Caam con i suoi 16 titoli conquistati tra Master e Ultra.

Anche in questa stagione i verdi vogliono ripetersi. Dopo aver dominato la stagione regolare degli Ultra, i monserratini nella fase a gironi hanno ipotecato l’accesso alle semifinali. Dopo tre successi e il pareggio 1-1 di sabato nel big match contro il Calasetta Vetreria Arte Glass resta da giocare la gara col Brancaleone, ma la strada è ormai tracciata.

Piede caldo

«Puntiamo al massimo anche quest’anno. Non sarà facile, ci proviamo. Qualitativamente abbiamo una bella squadra, però per vincere servono diverse componenti», spiega il 54enne centrocampista: «Vincere fa sempre piacere ma i risultati, anche a questi livelli, non si ottengono a caso. I successi scaturiscono dalla forza del gruppo. Per me questa è una seconda giovinezza».

A trentaquattro anni ha cominciato a giocare nei tornei amatoriali dopo una lunga carriera spesa tra Prima categoria e Promozione a Perdasdefogu, Ussana, Senorbì, San Sperate e Bari Sardo. Nato attaccante, il “Killer dell’Ogliastra” (come veniva soprannominato ai tempi della sua esperienza ogliastrina) ha arretrato nel tempo il suo raggio d’azione. Il nuovo ruolo in mediana però non gli ha impedito di vedere ancora la porta: i dieci gol stagionali (di cui tre nei playoff) dimostrano che il piede è ancora caldissimo. Il capitano lancia la sfida alle contendenti al titolo: «Siamo pronti per giocarcela».

