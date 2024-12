Da asilo a residenza per anziani 

A Segariu un’ambiziosa idea punta a trasformare i locali dell’ex asilo parrocchiale in una residenza per anziani. Il progetto si prepara a dare nuova vita a questo immobile situato nella centralissima via Roma ma ormai in disuso da oltre quarant’anni. La residenza sarà utile non solo per il paese, ma anche per una buona parte di Marmilla non coperta da servizi simili, e per i paesi della Trexenta che vi confinano territorialmente.

L’immobile fu costruito negli anni ’50 su terreni donati dai cittadini. Gestito inizialmente dalle suore di San Giuseppe fino agli anni ‘70 e poi dai laici, tramontò con la chiusura definitiva negli anni 80, sancita dalla costruzione dell’asilo statale in via della Pineta. Inutilizzo e dichiarazione di inagibilità hanno contribuito a rendere ancora più evidenti i segni del tempo.Ora, grazie a un finanziamento regionale di 350mila euro, verranno avviate progettazione e primi interventi di recupero e i lavori, abbastanza lunghi, potrebbero partire già a metà 2025. «Per Segariu è un omaggio al passato e un investimento nel futuro della comunità», dice il sindaco Andrea Fenu. L’amministrazione rivela che le trattative per l’acquisizione dell’immobile con la Chiesa sono state avviate e alcuni proprietari di terreni adiacenti alla futura Rsa stanno procedendo a una donazione in modo tale che si possa espandere la zona verde e realizzare dei parcheggi.

La scelta di riutilizzare un immobile storico nasce dalla volontà di abbinare sostenibilità e memoria. Il recupero non sarà economico: si stimano costi per circa 1,5 milioni di euro. Il passaggio da un asilo, spazio dedicato alla crescita e all’educazione dei bambini, a una Rsa, luogo di cura per la terza età, rappresenta anche un cambio generazionale che riflette i bisogni evolutivi della Marmilla: «Non avevamo questa struttura, ma ci lavoravamo da tempo ed era inserita nel nostro programma elettorale. Inoltre, le esigenze sono andate sempre aumentando in quanto le strutture presenti in zona sono ormai sature», spiega Fenu, che da bambino frequentò proprio quell’asilo. «Lavoriamo per realizzare una Rsa che possa ospitare una trentina di anziani, con le camere nei piani superiori e la zona ricreativa al piano terra». All’interno c’è la cappella della Madonna della Salute: «Sarà ristrutturata e accessibile non solo agli ospiti, ma a tutta la comunità».

