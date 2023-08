Da Armani a Grace, i superyacht in porto 

Dopo il Maìn di Giorgio Armani, arrivato e ripartito dal Molo Ichnusa mercoledì a mezzanotte al termine di una sosta di una decina di ore, da ieri mattina al porto storico di via Roma c’è invece il Grace, un superlusso più grande di quello dello stilista (73 metri) costruito nel 2014 che naviga sotto bandiera delle Isole Cayman. E sempre ieri dietro la Sella del Diavolo ha fatto “rada” per alcune ore prima di spostarsi a Costa Rei, il Plan B, altri settanta metri di superyacht battente bandiera Isole Cayman. Cagliari si conferma meta preferita di sceicchi e facoltosi imprenditori che durante l’estate girano per il Mediterraneo e approfittano per visitare il capoluogo isolano. Per molti, Cagliari è la tappa finale del viaggio prima di salire su un’auto con i vetri oscurati e volare da Elmas a bordo di un bizjet; per altri, invece, ua sosta intermedia che permette di scendere a fare un giro per la città. Tre settimane fa al Molo Ichnusa c’era Octopus, 120 metri di lusso quasi impossibile da immaginare per i comuni mortali. Da ieri in via Roma ecco Grace, un gigante con 5 ponti: per l’esperienza sensoriale bisogna andare su quello superiore, il wellness deck, ponte benessere, completo di palestra con vista panoramica, sauna, hamman e idroterapia. Grace può accogliere fino a 16 ospiti e ha una suite armatoriale di 92 metri quadrati. ( ma. mad. )

