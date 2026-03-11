«Da Area solo promesse mancate» 

Sul tetto cresce l’erba. Non qualche filo tra le tegole, ma un vero tappeto verde che corre lungo le grondaie. La fotografia scattata in via Raimondo Bonu, nel quartiere di Torangius a Oristano, è emblematica: sulle coperture delle palazzine popolari gestite da Area la vegetazione ha ormai colonizzato le grondaie, trasformandole in una sorta di giardino pensile improvvisato. Un dettaglio che racconta meglio di qualsiasi relazione tecnica il tempo passato dall’ultima pulizia o da un intervento di manutenzione.

La delusione

È uno dei segnali più evidenti del degrado denunciato dagli inquilini. Sulle pareti più alte dei palazzi sono ben visibili le tracce delle infiltrazioni d’acqua, lunghe strisce scure che scendono sugli intonaci. I balconi mostrano crepe profonde e in diversi appartamenti gli infissi in legno sono ancora quelli installati oltre quarant’anni fa. Un patrimonio abitativo che continua a invecchiare mentre la manutenzione fatica a stare al passo. La frustrazione nasce anche dalle promesse rimaste sospese. «Sei mesi fa abbiamo ricevuto una lettera dalla direzione di Area che annunciava l’imminente avvio dei lavori di riqualificazione», raccontano alcuni residenti. «Ci chiedevano di smontare subito eventuali coperture esterne dai balconi per consentire gli interventi». Molti hanno obbedito, rimuovendo tettoie e protezioni. «Poi però non è arrivato nessuno: né sopralluoghi né operai». Il risultato, raccontano, è stato affrontare settimane di pioggia con i balconi completamente scoperti mentre i lavori annunciati restavano fermi. Il malcontento non riguarda solo Torangius. Anche in via Tempio, paradossalmente la stessa strada che ospita la sede territoriale dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, gli edifici popolari mostrano segni evidenti di trascuratezza: intonaci deteriorati, parti comuni segnate dall’umidità e interventi di manutenzione che tardano ad arrivare.

I numeri

Il patrimonio immobiliare gestito da Area nella provincia di Oristano conta complessivamente 2.517 alloggi di edilizia residenziale pubblica, circa 850 dei quali nel capoluogo. Qualche intervento è stato programmato: il mese scorso è stato affidato alla società Termo Ve. Gi. srl un appalto per lavori di manutenzione straordinaria che interessano anche gli stabili di via Monsignor Cogoni e via Quasimodo a Oristano, oltre a edifici a Samugheo. L’intervento vale circa 1,48 milioni di euro, di cui 1,094 milioni destinati ai fabbricati del capoluogo. Si tratta di uno dei primi tasselli del programma regionale RinnovArea, il piano straordinario di manutenzioni sulle case popolari che mobilita 120 milioni di euro all’interno di una strategia da 300 milioni per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in Sardegna. Alla provincia di Oristano, dove gli alloggi superano quota 2.500, spettano oltre 12,6 milioni di euro. Intanto però, tra Torangius e via Tempio, i cantieri restano soprattutto un’attesa.

