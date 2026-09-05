Da Amii Stewart a Mario Tozzi “Navicella” di saperi di Sardegna 

Amii Stewart e Gavino Murgia, Patrizia Farci e Giuseppe Ledda, Laura Cappon e Luigi “Gigi” Datome e, infine, Mario Tozzi: sono loro i “magnifici sette” del Navicella Sardegna 2026.

I protagonisti

I protagonisti della venticinquesima edizione del premio che individua ogni anno personalità sarde, di nascita o di adozione, che si sono distinte in diversi ambiti tenendo alta la bandiera dei Quattro Mori in giro per il mondo, si sono ritrovati ieri a Porto Rotondo. Sotto lo sguardo attento della vice sindaca di Olbia Sabrina Serra e dell’ammiraglio Enrico Pacioni, comandante della Marina militare a Cagliari, all’anfiteatro Mario Ceroli i vincitori hanno ritirato il riconoscimento, la navicella in argento ideata e realizzata dall’orafo cagliaritano Bruno Busonera e ispirata al famoso bronzetto nuragico, durante la serata condotta dalla giornalista Egidiangela Sechi con la partecipazione dell’attore Daniele Monachella e dell’Orchestra da camera della Sardegna diretta dal maestro Simone Pittau.

La festa

Anche per questa edizione la giuria di qualità non ha trovato difficoltà a individuare la rosa dei vincitori. All’anfiteatro Mario Ceroli, uno dopo l’altro, si sono così alternati sul palco il musicista e polistrumentista nuorese Gavino Murgia, sassofonista autodidatta cresciuto alla scuola di Paolo Fresu, la scienziata e patologa cagliaritana Patrizia Farci, che negli Stati Uniti all’Istituto per le Allergie e le Malattie Infettive guidato dal celebre virologo Anthony Fauci dirige il Reparto di Patogenesi Epatica, l’ex capitano della nazionale italiana di basket Gigi Datome, che dalla Santa Croce Olbia ha spiccato il volo fino all’Nba, e il macomerese Giuseppe Ledda, docente di letteratura italiana all’Università di Bologna, tra i massimi esperti di studi danteschi.

E, ancora, la giornalista e inviata Rai Laura Cappon, originaria di Guspini e testimone a Minneapolis delle operazioni contro gli immigrati irregolari dell’Ice, e la cantante americana, regina della disco music, Amii Stewart, che ha scelto di vivere a Porto Cervo vent’anni fa.

In tv

Dunque Mario Tozzi, che nei suoi programmi non manca mai di raccontare la Sardegna: al divulgatore scientifico e autore televisivo è stato assegnato il premio speciale intitolato a Olimpia Matacena, per anni presidente della giuria del Navicella, destinato a personalità del mondo della comunicazione. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa su Videolina sabato 19 settembre alle 21.

RIPRODUZIONE RISERVATA