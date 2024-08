Da Amelio a Guadagnino,  gli italiani che cercano il Leone Ma i nostri film sono più di 30 

Il nuovo cinema italiano in vetrina. La Mostra di Venezia, con un’edizione stellare di grandi attori e titoli in anteprima mondiale tra i più attesi, è ricca di aspettative anche sul fronte interno. Il direttore Alberto Barbera ha messo in concorso 5 titoli e inclusi nella selezione moltissimi altri tra Orizzonti, serie tv, Fuori Concorso, e poi ci sono i titoli delle Giornate degli autori e della Settimana della critica. Un totale di oltre 30.

La mission però non è solo brillare al Lido, farsi notare tra un “Joker 2” e un “Babygirl”, ma riconnettersi con gli spettatori. Con pochissime eccezioni, la più clamorosa è ovviamente il film di Paola Cortellesi “C'è ancora domani”, il feeling tra i film italiani e la platea italiana è interrotto. L'estate in sala ha avuto incassi record, 90 milioni di euro e oltre, ma di titoli italiani neppure l'ombra: dunque il pubblico è tornato in sala, persino con una nuova abitudine vista la stagione storicamente refrattaria, ma non sceglie i nostri film. Se consideriamo i film con destinazione sala cinematografica, ricucire il legame pubblico-cinema italiano è l'operazione più urgente da fare partendo dall'attenzione che si riserva anche mediaticamente alla settima arte nei giorni di Venezia.

Ma ecco la pattuglia made in Italy guidata dai 5 titoli in concorso per il Leone d'oro nella giuria presieduta da Isabelle Huppert. Ritorna Gianni Amelio con “Campo di Battaglia”, con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi nel ruolo di due medici militari su fronti ideologici opposti sulla guerra in una storia ambientata nell'ultimo anno del primo conflitto mondiale (31 agosto). “Vermiglio", secondo film di Maura Delpero, evoca la lezione di Ermanno Olmi: il 2 settembre. Tratto dal romanzo di William S. Burroughs, con Daniel Craig protagonista, è “Queer” di Luca Guadagnino: il 3 settembre. Giulia Loiuse Steigerwalt porta al Lido “Diva Futura”, la storia dell'agenzia di pornostar fondata da Riccardo Schicchi (4 settembre), e Fabio Grassadonia e Antonio Piazza firmano “Iddu”, con Elio Germano super latitante (5 settembre).

