Da alleati a sfidanti per il Municipio 

Ultime settimane di campagna elettorale a Piscinas. Stavolta la sfida si terrà tra due candidati, contrariamente alle scorse elezioni, dove Mariano Cogotti, sindaco uscente, si presentava con la sua unica lista. Il 7 e l’8 giugno i 677 elettori (che con gli iscritti all’Aire arrivano a 775, dovranno scegliere tra Giacomo Bachis 59 anni, insegnante, consigliere uscente e Gian Luca Trastus, 53 anni, dipendente consorzio di bonifica. assessore e vicesindaco uscente. Tempo fa, si era tentato di presentare una sola lista, ma fra i due capolista non vi era stato l'accordo, tanto che poi, ognuno è andato per conto proprio e ciascuno ha candidato alcuni componenti dell'uscente Consiglio comunale.

Prima lista

«In continuità con quanto realizzato e programmato nella scorsa consiliatura, – spiega Giacomo Bachis - su proposta di tanti amici ho deciso di candidarmi a sindaco con una coalizione civica per l'amministrazione di Piscinas. Nelle scorse settimane abbiamo attivato una campagna di ascolto con i cittadini per raccogliere esigenze, criticità e nuove proposte. Al centro del programma c’è un impegno preciso, mettere i cittadini al primo posto, con partecipazione diretta. Vorremmo un modello di sviluppo sostenibile, improntato ai principi di equità, migliorare i servizi e la qualità della vita di ciascun cittadino, valorizzare il contesto sociale, culturale e ambientale e promuovere il territorio attraverso il turismo lento, come ad esempio il turismo del Cammino minerario di Santa Barbara.

Seconda lista

Gian Luca Trastus, precisa anche lui che «la mia candidatura emerge dalla volontà di proseguire il lavoro svolto negli ultimi anni amministrativi, per dare continuità ad un percorso fatto di impegno, presenza sul territorio e risultati concreti per la comunità di Piscinas. Credo nel valore della collaborazione e nel contributo fondamentale di tutti i dipendenti comunali che, ogni giorno, lavorano per migliorare il paese». L’idea è di portare avanti un programma concreto e condiviso, «rafforzando – aggiunge – il ruolo delle associazioni, costruendo con loro una collaborazione ancora più stretta, sostenere attività sociali rivolte a giovani e adulti, promuovendo inclusione e partecipazione, valorizzare le iniziative che investono nel territorio, portare a termine la riqualificazione dei marciapiedi delle periferie, per migliorare la sicurezza e il decoro. promuovere il patrimonio storico e culturale del paese, a partire da luoghi simbolo come la Villa Salazar».

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