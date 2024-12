Da Alghero si volerà a Parigi 

La novità è Parigi, bisettimanale dal 31 marzo, poi con Volotea si viaggerà anche per Bordeaux, dal 4 luglio e Firenze, dal 6 luglio. Riconfermati i voli per Torino e Verona. La compagnia aerea spagnola scommette e investe sullo scalo di Alghero, raddoppiando i collegamenti. Ieri pomeriggio la conferenza stampa, con Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea e Fabio Gallo, General Manager dell’aeroporto di Alghero. «Arriviamo a un totale di cinque destinazioni – conferma Rebasti – rafforzando ulteriormente il nostro impegno nei confronti della Sardegna». La nuova rotta Alghero – Parigi Orly prevede una offerta complessiva di 21.600 posti. Verso la capitale francese si potrà volare con due frequenze a settimana, ogni lunedì e venerdì. Per la Sogeaal le nuove rotte sono motivo di grande orgoglio. «Ringrazio Volotea per aver creduto in tale opportunità, – ha commentato Fabio Gallo - Volotea , da marzo, permetterà quindi di atterrare comodamente all’aeroporto cittadino di Orly, confermandosi partner affidabile per lo sviluppo dell’Aeroporto di Alghero e di tutto il Nord Sardegna». (c. fi.)

