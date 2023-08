Da abusivi a pescatori regolari 

Da ladri di muggini a guardiani dello stagno. Sembra un paradosso, ma è la nuova realtà. A Cabras è avvenuto il “miracolo”: il Consorzio Mar'e Pontis pochi giorni fa è riuscito ad assumere gli abusivi, quelli che da queste parti vengo definiti gli “spadoneris”. Sono i pescatori di frodo, chi per anni, la notte, hanno invaso la laguna illegalmente a caccia di pesci da rivendere poi porta a porta nel mercato nero. Era il primo obiettivo di Giuliano Cossu, presidente del compendio da meno di due mesi: “Basta con le guerre, lo stagno è di tutti - commenta - Per noi si tratta di forza lavoro in più”.

I nuovi assunti

I pescatori di frodo “pentiti” per ora sono in tutto dieci. Hanno un'età compresa tra i 30 ei 40 anni. C'è chi si occupa di sorvegliare lo stagno per evitare l'invasione degli abusivi rimasti ancora in acqua, chi invece trascorrere ore e ore in barca per riempire le reti di muggini, orate, spigole e anguille da trasportare poi nella pescheria del Consorzio e nelle varie zone del territorio. «Si tratta di un risultato importante - spiega il neo presidente del Consorzio Giuliano Cossu - Ma non basta. Ora attendiamo anche chi continua a disubbidire».

I dissidenti

Sono un'altra decina i pescatori che per ora non hanno intenzione di lavorare rispettando le regole, con tutti i rischi del caso. Pur di mettere in tasca qualche euro lavorano la notte spesso in condizioni estreme, con il terrore di essere scoperti e con la paura di finire in acqua: non sono a bordo di gommoni ma di gusci di noce, piccoli barchini che vengono trasportati sui tetti delle auto. «Convincere proprio tutti non è semplice - si sfoga Cossu - Ci potrebbero però aiutare le forze dell'ordine, o anche le istituzioni. Con controlli intensificati e mirati forse anche chi ancora non è convinto di lavorare in maniera corretta forse ci ripensa. Siamo pronti a collaborare. Sappiamo bene chi sono queste persone, dove lavorano e quando».

L'incontro

Il presidente Cossu è al lavoro anche per cercare di fermare l'invasione dei cormorani, specie protetta che da anni, da ottobre a marzo, vive nello stagno di Cabras danneggiano quintali di prodotto. «Pochi giorni fa abbiamo incontrato l'assessore regionale alla Pesca Marco Porcu - racconta Cossu - Per l'ennesima volta gli abbiamo ribadito che abbiamo bisogno di un aiuto concreto. Non bastano gli indennizzi, tanto meno gli abbattimenti». Sempre durante l'incontro i pescatori hanno ricordato che il compendio ha bisogno di una pulizia radicale: «A fine mese ci sarà un altro incontro per capire se da parte della Regione potrà arrivare un aiuto concreto - conclude Cossu - Noi dobbiamo lavorare senza disagi. Ma soprattutto non possiamo perdere risorse importanti».

