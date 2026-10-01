Da 40 anni un paese sotto canestro 

“Eravamo quattro amici al bar, che volevano cambiare il mondo” . I versi dell’indimenticabile Gino Paoli sembrano creati per raccontare la storia del Basket Mogoro. Una realtà più viva che mai e che domenica compirà 40 anni. Domani la grande festa, a partire dalle 19, in località “Cracaxia” con tutti i protagonisti di un viaggio iniziato grazie all’intuizione di un gruppo di amici.

La scintilla

Il Basket Mogoro entra nello sport locale il 4 ottobre 1986. «Eravamo un gruppo di amici al bar – racconta il primo presidente, Marco Spanu – Tra una chiacchiera e l’altra è nata l’idea di una squadra di basket, in una realtà dove esistevano solo calcio e atletica, la pallacanestro era poco conosciuta».

Marco Spanu diventò presidente; al suo fianco Massimiliano Sechi, Giuseppe Onnis, Marco Orrù e Dino Sechi. Il primo campionato fu quello di Promozione, stagione 86/87, allenamenti nel campetto all’aperto di Sant’Antioco ed esordio ufficiale a Nuoro.

«Partimmo con un torneo impegnativo e lunghe trasferte – aggiunge Spanu - A distanza di 40 anni vedere ancora questa realtà è una grande emozione. Il merito va a chi ha portato avanti l’attività negli anni, a noi quello di aver fatto partire la scintilla di una passione».

La realtà

Nel corso di 40 anni oltre un migliaio di ragazzi hanno “assaggiato” il basket. Tantissimo settore giovanile (dal 90/91) e prima squadra, con l’obiettivo di valorizzare il potenziale umano e uno sguardo attento al sociale (punto di riferimento per i giovani e partnership con la sezione comunale Avis).

Dai primi anni ‘90, la “casa” è diventata il palaDessì e oggi il Basket Mogoro accoglie un centinaio di bambini e ragazzi del minibasket e giovanile, oltre alla prima squadra. Da qualche anno fa è presente anche il Baskin, dove giocano insieme persone con e senza disabilità.

L’importanza

«Il Basket Mogoro – commenta Stefano Pia, presidente da 8 anni e giocatore - è una sorta di vocazione, trasmessa da chi ci ha preceduto. Passione, impegno e dedizione di un gruppo di amiche ed amici che credono nello sport come mezzo di inclusione e socializzazione. Ed è proprio da questa base che cerchiamo di portare avanti il progetto». Un punto di riferimento per Mogoro e il territorio. «Il Basket Mogoro è un punto fermo della nostra società – commenta l’assessore allo Sport, Francesco Serrenti - A livello sociale ha un valore importantissimo per tutti, non solo per i più piccoli».

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