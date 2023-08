Da 40 anni il numero uno del rock sardo 

Per molti è da sempre il numero uno del rock sardo. L’amore per la musica l’ha sempre avuto nel sangue, sin da quando nel 1984 ha fondato la band Joe Perrino and The Mellowtones. Nicola Macciò, nato a Cagliari l’8 aprile 1965, è stato per anni (e lo è ancora) uno dei punti di riferimento del rock sardo.

La band, con sonorità beat-garage, nel 1986 pubblica il suo primo album con la IRA Records di Firenze, Rane N Roll, per poi trasferirsi a Londra e iniziare a collaborare con gli Horse London. Nel giro di pochi mesi, Joe Perrino formerà la band The A.D.Show con il chitarrista americano Perri Boyesen, riscuotendo un discreto successo anche nei locali del Regno Unito.

Tornato in Italia, nel 1995, dà vita agli Elefante Bianco, gruppo con il quale avvia il progetto “Un operaio romantico”, a metà strada tra concerto e teatro. Il rocker cagliaritano torna al successo negli anni Novanta con un altro progetto, Canzoni di Malavita, dove recupera e rivisita alcuni brani noti della mala che Joe Perrino interpreta con un misto di ironia e autenticità. A gennaio 2021 esce per Freecom Music il vol. 3 di questo percorso. Nella sua carriera il cantante cagliaritano ha inciso 18 dischi, ma è diventato molto noto anche come attore. Ha interpretato otto film e partecipato a numerosissimi spettacoli teatrali.

La notizia dell’incidente si è diffusa immediatamente tra gli artisti sardi, molti dei quali hanno voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento al musicista ora ricoverato in gravi condizioni in rianimazione.

