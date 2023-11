Da 4 mesi senza stipendio, cresce l’allarme dei 27 operai 

Hanno atteso per l’intera giornata, ma lo stipendio non è arrivato. Ora sono quattro i mesi senza stipendio i 27 lavoratori della Tossilo spa, che rischiano di non ricevere neppure la tredicesima. Una situazione preoccupante, anche alla luce dell’incertezza sui tempi di avvio del termovalorizzazione dei rifiuti, che subiranno un ulteriore rinvio. Attorno divampa la polemica.

«C'è uno strano silenzio attorno al consorzio industriale - denuncia il consigliere comunale di minoranza, Gianfranco Congiu - ben 15 giorni sono passati, ma ad oggi nessuna risposta da parte del sindaco sul futuro del consorzio di Tossilo e sulle politiche industriali, che avrebbe in mente la Giunta comunale. Nulla si è mosso sull’erogazione del famoso milione di euro che la Regione fece ballare prima della finanziaria, poi nel collegato, poi chissà dove, ma ancora non pervenuto nelle tasche dei lavoratori». Congiu denuncia che nulla si sa dell’incontro tra il sindaco e il presidente della Regione e sulle improvvise dimissioni di Albino Sivero dal Cda della Tossilo. «Una situazione sulla quale c’è da stare poco tranquilli», dice. Risponde duramente il sindaco Riccardo Uda: «Congiu ha svolto un ruolo istituzionale a livello locale e regionale senza che, sul tema, lasciasse traccia significativa del suo operato». Le polemiche, tuttavia, non risolvono il problema degli operai.

