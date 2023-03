«Da 4 anni non aumentiamo le tasse» 

In parte, uno “scudo” contro l’inflazione. In parte “un ammortizzatore” per i cagliaritani. Ecco il bilancio comunale di previsione 2023 che ieri ha cominciato il lungo iter con l’illustrazione in Consiglio da parte del sindaco Paolo Truzzu. «Una manovra», dice «che vale circa il 13% in più rispetto allo scorso anno», oltre seicentocinquanta milioni di euro, «che testimonia da un lato lo sforzo dell’amministrazione e dall’altro l’aumento dei costi di materie prime e di altri servizi». Alla fine «una manovra che mette a disposizione il 44% di tutte le spese del Comune a favore dei cagliaritani», dice ancora il sindaco, e che conferma che «in quasi quattro anni non abbiamo aumentato le tasse». E a chi obietta che quest’anno sono cresciute le tariffe dei servizi cimiteriali, risponde che «non sono aumentate. Abbiamo fatto una valutazione sulla base delle richieste dei cittadini: i loculi in prima e seconda fila sono i più richiesti e su questi, per i quali c’è minore disponibilità, sono aumentate le tariffe. Mentre per quelli in quarta e quinta fila sono diminuite. L’intervento è fatto a favore della collettività».

Le entrate

La manovra incamera l’inflazione, come detto, ma soprattutto i maggiori costi dell'energia. «Fino al 2021 abbiamo avuto la capacità di risparmiare il 10% della bolletta, poi da 4,7 milioni del 2021 siamo arrivati a 10,4 milioni nel 2022; quest'anno la previsione è di 6,5 milioni», dice il sindaco. La previsione dei rincari tocca le addizionali Iperf (Cagliari ha le addizionali più basse in Italia), si passa dai 16,4 milioni del 2022 ai quasi 18 milioni di quest’anno. «Ma questa è comunque un fatto positivo che racconta di una condizione economica più favorevole in città», spiega il sindaco. Detto diversamente: se sale il gettito significa che la città è un po’ più ricca oppure ci sono più persone che contribuiscono. «In ogni caso è positivo», sottolinea Truzzu.

Dopo l’illustrazione di ieri, il documento di previsione comincia il suo iter: «Per una decina di giorni sarà discusso nelle commissioni, poi il testo arriverà in aula. L’auspicio è che maggioranza e opposizione convergano sul fatto che si tratta di un atto importante per la città, così da poterlo approvare anche prima di Pasqua», spiega Edoardo Tocco, presidente del Consiglio.

La prova