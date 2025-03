«Da 25 anni abito in un container» 

Elmas, via Don Sturzo numero 3. Il civico si affaccia sulla pista ciclabile induce a pensare che dietro al cancello scorrevole ci sia una casa. Invece il 70enne Bruno Dessì, da ben 25 anni, vive in un container. Nozze d’argento con il degrado, il caldo, la convivenza con i ratti e le blatte, sempre nella speranza, per ora delusa, di avere una casa. «Non ci sarebbero problemi – dice - se la mia umile dimora fosse quantomeno dignitosa, sicura e vivibile».

Abitabilità assente

Sono due i container all’interno dell’area sportiva dalla quale sono separati dalle inferriate. Ciascuno è diviso in due da un pannello sottile sottile, al loro interno vivono quattro famiglie: «Io abito con un amico di 58 anni, attualmente ricoverato, e con un cane di 21 anni. Tutti e tre soffriamo di varie patologie. Io ho il diabete e soffro d’ansia, il mio coinquilino ha la sacca per la stomia, il cane è vecchio». Non è facile vivere a quest’età e in queste condizioni fisiche dentro container dismessi negli anni Novanta dall’aeroporto militare di Decimomannu dove venivano utilizzati come officine, depositi di materiali o spogliatoi e che 25 anni fa erano stati destinato “provvisoriamente” alle famiglie rimasti senza casa dopo l’alluvione.

«Ho bisogno d’aiuto»

Dessì aveva 45 anni quando è entrato a vivere nel container: «Lavoravo come macellaio, ero sposato. Hi perso lavoro e famiglia, neppure mia figlia oggi 35enne vuole più vedermi». e ho una figlia di 35 anni che non vuole vedermi. Di tutte le promesse d’aiuto che ho ricevuto nessuna è stata mantenuta».

Intanto vive con una misera pensione con la quale paga le bollette e compra cibo e medicine: «Gli elettrodomestici, vista l’umidità, vanno sostituiti frequentemente. Il piano di calpestio risulta sotto il livello della strada, si allaga a ogni pioggia. La porta è rotta, il tetto arrugginito e il cancello a rischio crollo. Se stavolta non mi aiutano sfonderò e occuperò un altro locale».

Il Comune

Sulla questione interviene l’assessora Paola Cucca: «Stiamo cercando di trovare una soluzione per i diversi nuclei familiari presenti all’interno dei container. Stiamo cercando di aiutarli in attesa che si trovi una sistemazione adeguata, sia per loro che per i tanti che ancora attendono un alloggio pubblico. Il Comune di Elmas, attualmente, non dispone di abitazioni. Stiamo facendo il possibile, ma esistono problemi oggettivi di disponibilità di soluzioni abitative che riguardano tutti i comuni, non solo Elmas».

