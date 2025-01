Da 15 giorni nonnina senza una sepoltura 

Deceduta il 31 dicembre scorso, la bara con la salma di un’anziana donna attende da due settimane di poter essere finalmente tumulata. Succede a Siniscola, dove il corpo di tzia Itriangela Sanna, morta all’età di 96 anni, non ha ancora ricevuto una degna sepoltura. Tutta colpa della mancanza di loculi nel cimitero cittadino. A sollevare il caso è la figlia dell’anziana defunta, Maria Franca Farris. «È vergognoso che mia madre sia stata lascata lì per tutto questo tempo - afferma -. Abbiamo chiesto agli uffici del Comune di trovare un loculo adeguato per poterla tumulare ma passano i giorni e continua a non succedere nulla». Sullo sfondo l’annoso problema della penuria di tombe che nel cimitero di Siniscola continuano a non essere sufficienti rispetto al numero di decessi che ogni anno si verificano nella cittadina.

«Siamo dispiaciuti per l’increscioso inconveniente e per i familiari di tzia Itriangela - afferma il sindaco Gian Luigi Farris - il problema purtroppo esiste e stiamo cercando di porvi rimedio con le estumulazioni dei feretri che giacciono nelle tombe da oltre 40 anni per liberare posti». In base a quanto fanno sapere dal palazzo civico, c’è un progetto per la realizzazione di circa 250 nuovi loculi: attende il disco verde da parte della Regione. «Come spesso succede negli iter procedurali simo costretti a fare i conti con la burocrazia che allunga i tempi di esecuzione dei lavori - prosegue Farris - e certo questo non ci aiuta a superare un’emergenza che tocca la sensibilità di tutti noi e in particolar modo delle persone colpite da lutti familiari».

