“Cyty&Cyty” al chiostro di Sassari L’Isola si racconta con musica e versi 

Un nuovo festival lungo tre serate, quelle del 5, 6 e 7 settembre. Serate in cui uno dei luoghi simbolo della città di Sassari, il chiostro della chiesa di Santa Maria di Betlem, si trasformerà in un palcoscenico chiamato ad ospitare la ultura, viva e vibrante e coinvolgente, in occasione della prima edizione del festival letterario e culturale “Cyty&Cyty”, box in cui cercare, scoprire e miscelare jazz e teatro, danza e letteratura, momenti in cui l’Isola e il territorio raccontano se stessi attraverso le voci di scrittori, artisti e musicisti.

Venerdì si comincia alle 19 con il romanzo “Zafferano” di Giampiero Muroni, Il Maestrale. Dialoga con l'autore il giornalista Giovanni Dessole. A seguire, il chiostro si riempirà delle note calde del jazz di Enzo Favara e Pasquale Mirra. La seconda giornata prende il via alle 20 con “La sfumature sublime”, percorso che lungo due secoli di virtuosismi e bellezza dal Romanticismo al Modernismo. Alle 21.15 la Compagnia Danza Estemporada con le parole di Luana Farina Martinelli, un reading poetico in cui la voce darà corpo alla questione palestinese. La terza giornata, alle 19, Giampaolo Cassitta e Pier Luigi Piredda, con la musica di Mauro Cossiga, presenterannoil romanzo “Aria Mossa” (Il Maestrale). Alle 20.30 Simone Sassu e Maurizio Giordo (Gurdulù Teatro) portano in scena “Corpo a Corpo”, una baruffa teatral-musicale ispirata a “Io canto il corpo elettrico” di Walt Whitman.

RIPRODUZIONE RISERVATA