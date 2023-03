«Cyprus Airways  interessata ai voli in Continuità» 

Prende corpo l’idea di una compagnia aerea delle Isole del Mediterraneo, mentre si tenta di affinare la ricetta per un nuovo modello di mobilità. «Dopo Air Corsica, anche i vertici della Cyprus Airways hanno mostrato forte interesse a portare avanti un progetto che potrebbe dare una svolta alla nostra continuità territoriale», ha annunciato l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, intervenuto ad Alghero, all’hotel Catalunya, nell’ambito del convegno “Il ponte che vogliamo - Continuità territoriale aerea e dintorni”. La storica compagnia di bandiera cipriota, che attualmente opera con 19 destinazioni grazie a una moderna flotta di Airbus 320, si è già fatta avanti. «Nei giorni scorsi il Ceo di Cyprus Airways, Paul Sies, mi ha manifestato la sua disponibilità ad approfondire insieme alcuni aspetti legati alla nascita di una compagnia aerea regionale e multiregionale. Lo faremo sicuramente, – ha confermato l’assessore Moro - d’intesa con la Regione Sicilia, fortemente interessata a creare un nuovo sistema di trasporto aereo nell’area del Mediterraneo».

Il modello

Ad Alghero, intanto, ieri mattina si è discusso a lungo di un nuovo modello di continuità territoriale, con istituzioni, politica, imprese e Università. Moderava il consigliere regionale Marco Tedde, secondo cui «essendo in discussione a Roma il testo del disegno di legge sulla “Autonomia differenziata” c’è la concreta possibilità di integrarlo con norme attuative del principio di insularità, introdotto in Costituzione nel novembre dello scorso anno e, quindi, con norme che tutelino il diritto dei sardi a collegamenti aerei adeguati». L’ambizione, oltre i voli per Roma e Milano, sarebbe quella di creare un reticolo di rotte che colleghi la Sardegna al Continente come un ponte ideale e con tariffe uguali per tutti. «Uscire dalle giuste proteste – ha proseguito Tedde - per iniziare a disegnare un sistema che per i prossimi dieci anni consenta di collegarci al territorio della Penisola. L’onere dell’insularità pesa, per ogni sardo, 5600 euro all’anno a fronte di un Pil di 20 mila euro. Questo per far capire l’entità del problema». L’Università di Sassari è pronta a dare una mano, mettendo a disposizione le professionalità di cui dispone (c’erano i professori Michele Comenale Pinto e Giovanni Pruneddu). «Basta incontri, – ha chiesto il rettore Gavino Mariotti – vediamoci per scrivere una bozza di piano». Il sindaco di Alghero Mario Conoci ha voluto sottolineare la straordinaria unità del territorio su questa partita, mentre il presidente della Camera di commercio di Sassari Stefano Visconti e Claudio Montalto del Consorzio turistico Riviera del Corallo, hanno portato il punto di vista delle imprese costrette a lavorare nell’incertezza.

Nuove norme

Al dibattito è intervenuto pure il presidente della Commissione Trasporti alla Camera, Salvatore Deidda, collegato da remoto. «Stiamo lavorando a un nuovo modello di continuità territoriale nazionale – ha detto – con fatica dopo il fallimento di Alitalia e Air Italy». Il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, ha assicurato di aver posto il problema al ministro Salvini. «Ho chiarito con lui che la continuità per noi sardi non è solamente un servizio essenziale, ma una vera e propria infrastruttura immateriale». Pietro Fois, amministratore della Provincia di Sassari, ha puntato il dito contro il Governo: «Non è bastato nemmeno introdurre il principio di insularità in Costituzione». Fra qualche giorno l’assessore ai Trasporti e i docenti dell’Università di Sassari si confronteranno con l’Enac su un nuovo modello di collegamenti aerei da e per la Sardegna. «Una serie di azioni per rilanciare il trasporto aereo e dare quelle risposte che i sardi da anni attendono», ha concluso Moro.