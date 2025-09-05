Cybersicurezza, l’Isola in prima linea 

Una squadra di giovani sardi è in prima linea per potenziare gli standard di cybersicurezza adottati da imprese e pubbliche amministrazioni. Una sfida strategica per difendere interessi nazionali e mettere in sicurezza rapporti economici e dati dei cittadini finanziata direttamente dall'Ue. Andrea Bodei, cagliaritano amministratore delegato di Infra, ha risposto a un bando della Commissione europea presentando il progetto Vantage: un piano che prevede la fornitura di soluzioni automatizzate per difendere dati e reti informatiche. È prevista anche la collaborazione con Filippo Candio, ad di Stackhouse e con Francesco Mureddu per lo sviluppo del progetto e la sua rendicontazione. A coadiuvare il team ci saranno poi altri soggetti attivi in diverse parti del Vecchio Continente e riuniti in un consorzio: sul fronte scientifico e tecnico sarà fondamentale il contributo dell’Università di Cagliari e di altri atenei.

Il piano

Bodei ha ideato il progetto e ha costruito negli anni una solida esperienza nei campi della sicurezza informatica e dell’hacking etico: «Il bando pubblicato dall’Ue chiedeva di favorire la collaborazione tra i mondi dell’IA e quello della cybersicurezza. Una sfida che abbiamo deciso di cogliere capitalizzando anche l’esperienza maturata nel campo degli attacchi informatici etici: test che possono essere condotti da un privato o da un governo per mettere in luce tutti i punti di debolezza di una rete informatica». Il piano di lavoro che prenderà il via nei prossimi mesi è incentrato sulla validazione di un modello che un domani potrà essere commercializzato o costituire l’asse portante dei protocolli adottati a difesa di server e data center. Bodei sottolinea uno degli elementi che ha contribuito al successo: «Il punto di forza è il funzionamento automatizzato di protocolli di hacking. Ci sono più agenti di IA che lavorano insieme per suggerire la migliore soluzione ai problemi registrati su una rete. Un funzionamento a catena che alimenta le soluzioni da proporre all’utente».

Gli obiettivi

Lo sviluppo del programma attiverà sinergie in grado di avere ricadute sull’Isola: «Puntiamo a coinvolgere i responsabili della sicurezza delle grandi aziende e siamo pronti a collaborare gratuitamente con tutte le pubbliche amministrazioni interessate». Uno schema di attacco per migliorare le difese informatiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA