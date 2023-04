Cybersecurity, cinque corsi al via 

Al via il progetto Ict Accademy, 5 corsi in Cybersecurity (comprensione delle problematiche di cybersecurity e le relative misure di difesa), Os and virtualization (conoscenza dei concetti di base della virtualizzazione), Data Base (conoscenze di base sulle architetture dei Data Base e le principali funzioni per la loro gestione), Cloud (conoscenze di base su strumenti e soluzioni per il Cloud Computing), Artificial intelligence (conoscenze di base per comprendere l’Intelligenza artificiale).

I percorsi formativi sono rivolti a cento persone disoccupate residenti in Sardegna e saranno attivati dall’assessorato regionale del Lavoro e dall’Aspal.

Si svolgeranno nella sede della Aspal- Ict Academy in viale Regina Margherita 33, nei locali della ex-Manifattura Tabacchi. Per ciascuno dei cinque corsi potranno partecipare fino a venti beneficiari che tra i requisiti devono essere residenti in Sardegna, avere assolto l’obbligo formativo, essere disoccupati, aver rilasciato la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e aver sottoscritto o richiesto la sottoscrizione del patto di servizio.

Le domande con la richiesta di partecipazione, che verranno esaminate rispettando l’ordine cronologico di ricezione fino al completamento dei posti disponibili, possono essere inviate via Pec entro e le 23,59 del 24 aprile. I corsi dureranno dai 3 ai 5 giorni e al termine sarà rilasciato un certificato di frequenza. Per approfondimenti si può contattare l’Urp dell’Aspal in via Is Mirrionis, 195, telefono 070 6067039/070 7593039 oppure via email all’indirizzo agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA