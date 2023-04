Cyberbullismo, lezione per figli e genitori 

È un reato ma pochi lo sanno. Il cyberbullismo esonda nel mondo dei teenager, spesso inconsapevoli delle sue insidie, e la legge prova a metterci un argine. A promuovere una coscienza sui pericoli dell'uno e “i paletti” dell'altra ci sono gli incontri organizzati dall'associazione gruppo giuridico Norberto Bobbio, rinnovati anche ieri nella scuola primaria di via Forlanini, in sinergia con l'istituto comprensivo San Donato.

«Ci troviamo qui- afferma la dirigente della scuola Patrizia Mercurici- per sensibilizzare i ragazzi ma anche i genitori perché sul fenomeno la consapevolezza è ben poca». E la platea di familiari riflette la curiosità di chi vuole informarsi così come la paura che i figli possano divenire vittime e carnefici senza che loro possano intervenire in tempo. «Quando la stanza di mia figlia si chiude- rivela una di loro- ho l'impressione di lasciarla in balia del mondo», di quel cellulare che collega con tutti, in un flusso comunicativo capace talvolta di provocare ferite non rimarginabili per un giovane. «Per questo organizziamo- riferisce Caterina Fanelli, presidente del gruppo giuridico che da oltre dieci anni promuove percorsi sul tema con le scuole- delle simulazioni di processo rivolte agli adolescenti con l'aiuto del Tribunale dei minori». Per chiarire le responsabilità e indicare le possibilità di aiuto. (e. fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA