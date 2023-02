Cyberbullismo, carabinieri in cattedra 

Carabinieri in cattedra. E per un giorno niente matematica, storia o geografia. Visita speciale per gli alunni della scuola media di Santa Giusta. Pochi giorni fa ha raggiunto l’Istituto scolastico il maresciallo dei carabinieri della stazione locale Michele Manca. Per alcune ore ha intrattenuto gli alunni su vari argomenti: dall’abuso di alcol e droghe al fenomeno del cyberbullismo. Un modo per tenere in guardia i ragazzi che hanno ascoltato attentamente i consigli delle forze dell’ordine. «Si è trattato di un bel momento - spiega Pierpaolo Erbì, assessore comunale ai Servizi Sociali - . Queste sono iniziative che arricchiscono i nostri studenti, aiutano a far capire come comportarsi durante situazioni rischiose».

Ma questa è solo una delle prime iniziative rivolte ai ragazzi. A breve, sempre nelle scuole di Santa Giusta, inizieranno diversi incontri con la presenza di esperti. Tutto questo grazie ai 4mila e 963 euro finanziati dal ministero dell’Interno per l’atto intimidatorio che a metà del 2021 ha subito, senza però nessuna conseguenza, un attuale assessore comunale. Cifra che ora l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Casu ha deciso di utilizzare per promuovere un ciclo di incontri tematici di educazione alla legalità rivolti agli studenti. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA