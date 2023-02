Cyberbullismo Carabinieri in cattedra 

I carabinieri sono entrati a scuola per scardinare i fenomeni bullismo e cyberbullismo. Più in generale il personale della compagnia di Lanusei ha voluto offrire a 70 studenti di Elementari e Medie di Arzana un contributo educativo alla formazione della cultura della legalità. Un’intesa è stata raggiunta con l’istituzione scolastica, che ha messo a disposizione l’aula polifunzionale Grazia Deledda, per avviare un processo educativo indirizzato pure all’uso consapevole dei social network.

I militari hanno illustrato foto, filmati, gag e fumetti per meglio spiegare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con il suggerimento di richiedere sempre aiuto, parlare con i familiari, gli insegnanti e le forze dell’ordine. Particolarmente produttiva l’interazione con i docenti e lo spazio lasciato a domande e curiosità degli studenti. Iniziative analoghe sono annunciate anche negli altri centri della zona.