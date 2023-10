Cyberbullismo, allarme per i più piccoli 

Il dato è inquietante: in tantissimi hanno il cellulare dall’età di quattro anni. Un numero che fa riflettere e che ha allarmato gli addetti ai lavori. Ma non solo: i casi di pedopornografia online aumentano di continuo. Una fotografia che racconta la provincia di Oristano e che spinge le forze dell’ordine a scendere in campo sempre di più per sensibilizzare i più piccoli.

L’evento

Alle dieci tutti con il naso all’insù: nel cielo di piazza Stagno per alcuni secondi si è fermato l’elicottero della Polizia. Nessun ricercato, ma solo un modo originale per salutare gli studenti che ieri mattina hanno raggiunto Cabras per l’evento “Una vita da social”, la più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato e dal Ministero dell’Istruzione per la prevenzione dei rischi e pericoli della rete per i minori. Piazza Stagno per diverse ore è stata invasa da 330 studenti delle scuole elementari e medie di diversi Istituti del territorio. Gli esperti in divisa hanno cercato di spiegare con termini semplici cos'è il cyber bullismo. «Pubblicare in una chat di gruppo o sui social una foto non tanto carina di un vostro compagno di classe crea su questo un grande disaggio - ha detto la responsabile della polizia postale di Oristano Manuela Destro rivolgendosi ai più piccoli - C’è chi è arrivato anche al suicidio».A Cabras è arrivato anche il dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sardegna Francesco Greco: «Questa è una campagna che spiega ai ragazzi i pericoli della rete. Ci sono purtroppo tanti pedofili che vanno in carcere i minorenni proprio sui social spacciandosi come coetanei. I bambini non vanno mai lasciati soli con il telefono. Questo è il mio consiglio. Il cellulare non dovrebbe stare nelle loro mani prima dei 12 anni».

Le specialità

Una volta scesi dal mezzo gli studenti hanno visitato tutti gli stand dove erano presenti specialità. La polizia scientifica ha spiegato quando sono necessarie le impronte digitali. Gli agenti della stradale hanno ricordato l’importanza dell’utilizzo della cintura. In piazza Stagno era presente anche la moto d’acqua della polizia. La mattina è terminata in compagnia di Argo, il cane poliziotto. A lui il compito di far vedere come si agisce quando nelle vicinanze ci sono esplosivi.

