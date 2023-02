Cyberbulli, privacy e droghe: ragazzi a lezione di legalità 

La scuola secondaria dell’Istituto comprensivo di Villagrande a lezione di legalità. Nella mattinata di ieri gli studenti, una sessantina di ragazzi divisi per classi, hanno incontrato i militari per parlare di legalità, delle conseguenze che possono avere certe azioni, di chi fidarsi nel momento del bisogno. Sicurezza stradale, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, bullismo e cyberbullismo, la divulgazioni di immagini senza autorizzazione, privacy, stalking e femminicidio sono alcuni dei temi trattati dal vice comandante della stazione di Villagrande, Francesco Mammarella, accompagnato dal brigadiere capo Gennaro Flaminio. La ratio dell’incontro, che si sta svolgendo anche in altri centri è quella di lavorare sulla prevenzione dei reati, far capire ai ragazzi, in considerazione del periodo storico che stanno vivendo e degli strumenti che hanno, o avranno, in mano, cosa è giusto e cosa è sbagliato, quali sono le conseguenze, non solo legali, di azioni apparentemente innocue come fotografare un docente durante la lezione e divulgarla, o guidare sotto effetto di droghe, o violare la privacy di qualcuno. Non solo. Ai ragazzi è stato spiegato anche a chi rivolgersi in caso di necessità.

