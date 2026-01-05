VaiOnline
Parigi.
06 gennaio 2026

Cyberbulli contro Brigitte Macron, dieci condanne  

Sentenza esemplare a Parigi per la campagna di cyberbullismo e diffamazione contro la Premiere dame di Francia. Il Tribunale di Parigi ha condannato dieci persone, otto uomini e due donne tra i 41 e i 65 anni, ritenute colpevoli di aver alimentato e diffuso online commenti «degradanti, insultanti e maliziosi» contro Brigitte. I dieci imputati sono stati condannati dal tribunale di Parigi a pene detentive fino a sei mesi, la maggior parte con sospensione condizionale della pena. Otto di essi hanno ricevuto condanne detentive con sospensione condizionale, da quattro a otto mesi, per «intenzione di danneggiare» Brigitte Macron, utilizzando «linguaggio malevolo, degradante e offensivo» sulla sua «presunta pedofilia», ha spiegato il giudice presidente della corte, Thierry Donnard. E sei mesi di carcere, senza condizionale, sono stati inflitti a uno degli imputati perché assente all'udienza. «L'importante sono gli stage di prevenzione e la sospensione dei profili», ha dichiarato l'avvocato di Brigitte Macron, Jean Ennochi, all'annuncio della sentenza a Parigi. Tutti gli imputati dovranno infatti, a loro spese, seguire un tirocinio di sensibilizzazione al rispetto delle persone nello «spazio digitale' nonché pagare una multa cosiddetta solidale da 10.000 euro». Solo due dei 10 imputati, di un'età compresa tra i 41 e i 65 anni, erano presenti al verdetto. Assente dal processo, Brigitte Macron, spiegò agli inquirenti nell' agosto 2024 che la bufala sulla sua presunta identità trasgender ha avuto un «fortissimo impatto» sulla sua cerchia famigliare, al punto che i nipotini si sono sentiti dire che «la nonna è un maschio».

