Cyberattacco contro lo show di Trump e Musk 

New York. Uno show durato più di due ore e iniziato con 40 minuti di ritardo a causa di problemi tecnici attribuiti da Elon Musk a un cyberattacco non precisato. La conversazione fra Donald Trump e il patron della piattaforma è uno scambio di complimenti e di domande facili che consentono all’ex presidente di cavalcare e ripetere, anche se con toni più dimessi, i suoi cavalli di battaglia contro l’immigrazione e contro Kamala Harris. «È un’incompetente, una radicale di sinistra che ha distrutto San Francisco», ha tuonato Trump. «È peggio di Joe Biden, contro il quale c’è stato un colpo di stato. È anti-Israele e gli ebrei che votano per lei dovrebbero farsi visitare. La vogliono far sembrare moderata ma non lo è», ha aggiunto lamentando i tentativi di farla sembrare anche «bella come la nostra grande First Lady Melania». Musk si è detto d’accordo con l’ex presidente sul tentativo dei democratici di «riscrivere la storia» e di dipingere Harris come una moderata quando non lo è. Inoltre, hanno fatto fronte comune anche nell’attaccare l’Unione europea dopo la lettera del commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, che ha ricordato al miliardario il rispetto delle regole e la necessaria rimozione “tempestiva” di eventuali contenuti illeciti o fake news. Lettera sulla quale peraltro ci sono state polemiche in Europa perché non sarebbe stata condivisa da Breton.

