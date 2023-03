Cyber security, come difendersi dagli attacchi 

Un’email con un allegato intitolato “I love you” fu, 23 anni fa, il primo malware informatico della storia, opera dell’hacker filippino De Guzmán. Da allora, le strategie degli attaccanti si sono fatte più sofisticate e sono dettate da ragioni geopolitiche o economiche. La cyber security è un tema più che mai attuale e lo hanno sviscerato i relatori intervenuti ieri a Cyber Journey, giornata formativa promossa dalla spin-off dell’Università di Cagliari, Pluribus One.

Carlo Mauceli di Microsoft si è occupato anche dell’attacco di qualche anno fa al ministero della Difesa. «Chi pensa che si sia arrivati una volta messo in sicurezza un ambiente sbaglia, la sicurezza è un viaggio. La cyber security copre anche la mente umana, si pensi alle fake news , e alla geopolitica: gli attacchi informatici anticipano e supportano la guerra tradizionale, l’Ucraina è un campo prova per la Russia dal 2016. Nell’80% dei casi, si sfruttano vulnerabilità note da anni per rubare dati, se si utilizzassero le potenzialità offerte dai sistemi, molti attacchi fallirebbero. Anche i piccoli imprenditori dovrebbero affidarsi agli esperti, i cittadini fare attenzione a mail e sms truffa e scegliere password complesse da cambiare spesso».

Francesco Iubatti di Cleafy, azienda che supporta la sicurezza dell’80% delle banche italiane, ha illustrato come le frodi avvengano tramite credenziali rubate o malware che infettano i dispositivi dopo essere stati scaricati inconsapevolmente tramite altre app.

«Abbiamo voluto trasmettere una maggiore consapevolezza dei problemi della cyber security, come vengono preparati e realizzati gli attacchi. E, come azienda sarda, abbiamo voluto restituire alla comunità i frutti delle opportunità dateci dal territorio. Il 22 giugno ci sarà un altro evento di carattere più internazionale», ha anticipato Luca Piras, co-fondatore di Pluribus One.