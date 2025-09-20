VaiOnline
La crisi.
21 settembre 2025 alle 00:17

Cyber attacco, aeroporti nel caos Zelensky: «Sanzioni per Mosca» 

Un attacco hacker ha gettato nel caos alcuni scali aeroportuali, con centinaia di cancellazioni e ritardi a Londra Heathrow, Berlino e Bruxelles. I sospetti portano sempre verso Mosca. Dal leader ucraino Zelensky arriva intanto un nuovo appello, in particolare a Trump, affinché si applichino pesanti sanzioni contro la Russia. Per alcuni osservatori l’escalation è, per Putin, «la strada migliore». Il ministro Crosetto martedì sarà in Estonia. A Gaza l’azione distruttiva di Israele, manifestazioni Pro Pal in tutto il mondo.

l alle pagine 6, 7

