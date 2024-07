Cutro, indagati sei militari: «Frontex segnalò la barca» 

CROTONE. La Procura di Crotone punta il dito contro la Guardia di finanza e la Guardia costiera per il naufragio del caicco carico di migranti che la notte del 26 febbraio 2023 naufragò a Steccato di Cutro. Morirono 94 persone, tra cui 35 bambini, e ci furono decine di dispersi. I magistrati hanno depositato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di quattro finanzieri e due militari della Guardia costiera. Dopo avere rilevato che «la presenza del caicco carico di migranti era stata tempestivamente segnalata dall’agenzia europea Frontex in navigazione verso le coste calabresi», la Procura segnala «profili di negligenza» da parte dei quattro indagati «nel dare attuazione alle regole che la normativa europea e nazionale impone in casi del genere». Le colpe ipotizzate per i finanzieri riguardano «le modalità esecutive delle azioni da svolgere in seguito all’avvistamento del natante», ai militari della Guardia costiera è cosntestata la «mancata acquisizione delle informazioni necessarie per avere un quadro effettivo di quanto la Guardia di finanza stava facendo». Per gli inquirenti una maggiore tempestività nei soccorsi avrebbe potuto evitare la tragedia. Accanto ai militari indagati si sono schierati i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Matteo Salvini (Trasporti) e Giancarlo Giorgetti (Economia).

RIPRODUZIONE RISERVATA